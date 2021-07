https://cz.sputniknews.com/20210715/priznaky-demence-se-mohou-u-muzu-a-zen-lisit-na-jake-symptomy-se-maji-zamerit-damy-15144214.html

Příznaky demence se mohou u mužů a žen lišit. Na jaké symptomy se mají zaměřit dámy?

Příznaky demence se mohou u mužů a žen lišit. Na jaké symptomy se mají zaměřit dámy?

Přísně vzato, demence není nemoc sama o sobě, je to soubor příznaků, které se objevují v důsledku poškození mozku, způsobeného různými chorobami, jako je například Alzheimerova choroba. Pociťované příznaky se liší podle postižené části mozku. Vzhledem k různým příznakům může být někdy složité demenci diagnostikovat, píše web Express.Demencí trpí více žen než mužů. The Alzheimer’s Society uvádí, že celosvětově počet žen s demencí převyšuje počet mužů v poměru dva ku jedné.Charitativní organizace říká, že „riziko demence je složitá hádanka, pochopení rozdílů mezi pohlavími je jednou z cest, která by mohla pomoci výzkumníkům demence pochopit její příčiny a vyvinout nové způsoby léčby“.Lékařka Aoife Kielyová uvádí, že skenování mozku nám říká, že rychlost odumírání mozkových buněk v mozku je u žen rychlejší než u mužů.„Ženy mají větší pravděpodobnost, že budou žít déle než muži. Ačkoli se však riziko zvyšuje s věkem, demence je způsobena onemocněním mozku, nikoli pouze věkem.“Rané příznakyNení přesně známo, proč ženy častěji trpí demencí. Existují však rané příznaky demence, které častěji pociťují ženy než muži. Jaké jsou tedy běžné příznaky počínající demence? Jedná se například o ztrátu paměti (nejčastější příznak), potíže se soustředěním, zmatek v čase a místě, změny nálad, obtížné sledování konverzace a těžké vzpomínání na správné slovo.A jaké příznaky pociťují častěji ženy? Vědci se domnívají, že skutečnost, že ženy mají estrogen, může být důvodem, proč mají lepší paměť na slova a slovní zásobu než muži.To znamená, že u žen může být obtížnější diagnostikovat demenci, protože jim často zůstává schopnost pamatovat si slova, i když mají mírné problémy s pamětí a myšlením, které by mohly naznačovat počínající demenci.První fází diagnostiky je obvykle test verbální paměti. Protože ženy mají silnou verbální paměť, často si v testech paměti vedou dobře, i když mají kognitivní problémy. Kvůli tomu zůstává mnoho žen ve srovnání s muži často bez diagnózy.Výzkum rozdílů mezi pohlavími, pokud jde o příznaky demence, je nedostatečný. První výzkumy The Alzheimer’s Society naznačují, že zdraví srdce by mohlo být jasnějším znamením, že se u ženy může rozvinout demence. Například vysoký krevní tlak by mohl u žen indikovat nástup demence.

