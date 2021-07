https://cz.sputniknews.com/20210715/prostrednictvim-hasicu-nabidlo-cesko-pomoc-nemecku-zasazenemu-povodnemi-15156723.html

Prostřednictvím hasičů nabídlo Česko pomoc Německu zasaženému povodněmi

Prostřednictvím hasičů nabídlo Česko pomoc Německu zasaženému povodněmi

15.07.2021

2021-07-15T19:07+0200

2021-07-15T19:07+0200

2021-07-15T19:07+0200

Jak uvedl Hamáček, v Německu zareagovali, že zatím situaci zvládají silami i prostředky. „Prostřednictvím @hasici_cr jsme nabídli pomoc Německu, které je postiženo katastrofálními povodněmi. Německá strana podle svého vyjádření zatím situaci zvládá vlastními silami a prostředky, naše nabídka samozřejmě trvá i do budoucnosti,“ uvedl.K věci se vyjádřil také ministr zahraničí Jakub Kulhánek, který napsal, že jsme jako země připraveni Německu pomoci.„Sledujeme s lítostí velké záplavy v Porýní-Falci a Severním Porýní-Vestfálsku s vysokým počtem obětí, nezvěstných a zničených domů a jsme připraveni našim německým sousedům pomoci!“Připomeňme, že sousední Německo zasáhly silné lijáky, které přerostly v povodně. Ve městě Adenau se kvůli vytrvalým extrémním bouřím dokonce zřítilo šest domů. Český prezident Miloš Zeman kvůli neštěstí kondoloval svému německému protějšku Franku-Walteru Steinmeierovi.Po extrémních lijácích a následných povodních v Severním Porýní-Vestfálsku a dalších spolkových zemích Němci zatím registrují 42 zemřelých a dalších až 70 pohřešovaných. Počet obětí přitom v posledních hodinách neustále roste. Mnozí lidé prchali před povodněmi na střechy svých domů, na pomoc jim byly poslány záchranářské vrtulníky.Mnoho domů zůstalo po povodních s narušenou statikou. Doprava, a to jak silniční tak i železniční, zůstala na mnohých místech přerušena. Německá železnice vyzývá občany, aby své případné cesty odložili.Bouřky v ČeskuBouřky však nezasáhly jen Německo, nevyhnula se jim ani Česká repulika. Po středečních večerních bouřkách, které zasáhly Česko, na některých místech stouply hladiny řek, do dnešního rána se většina řek vrátila na obvyklé hodnoty. Ráno v šest hodin pouze na třech z nich platil stav bdělosti. Jak vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu, nejnižší povodňový stupeň platí na Cidlině v Jičíně a Botiči v Jesenici a Průhonicích.Na některých místech bouřky zvedly hladiny řek až na povodňové ohrožení, třetí nejvyšší stupeň. Tento stav byl zaznamenán na Lužické Nise v Proseči nad Nisou, Brzině v Hrachově nebo Úslavě v Prádle. Třetí stupeň se na všech řekách držel pouze několik desítek minut, hladiny následně rychle opadly.

