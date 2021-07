https://cz.sputniknews.com/20210715/ruske-mzv-apeluje-na-usa-aby-se-nevmesovaly-do-zalezitosti-kuby-a-upustily-od-tradicnich-scenaru-15154105.html

Ruské MZV apeluje na USA, aby se nevměšovaly do záležitostí Kuby a upustily od tradičních scénářů

Moskva vyzývá Washington, aby nezasahoval do vnitřních záležitostí Kuby a aby nechal Kubánce samostatně rozhodovat o svém osudu, uvedla mluvčí ruského... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

„Od Spojených států a jejich následovníků je potřeba jen jedno – nezasahovat do záležitostí suverénního státu. A pokud Washington doopravdy trápí humanitární situace na Kubě a chce něčím pomoci obyčejným Kubáncům, tak je třeba začít od sebe – od zrušení blokády, kterou od začátku odmítalo celé světové společenství,“ dodala.Ve čtvrtek Zacharovová dále uvedla, že USA konají na Kubě podle scénáře barevných revolucí.Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí navzdory veškerým snahám místní vlády přijmout opatření na podporu ekonomiky a pomoci obyvatelům právě ji Washington obviňuje ze vzniklé krize.Poprvé za mnoho let se na Kubě konaly protesty. Podle videozáznamů se jich účastnily tisíce obyvatel. Demonstranti požadovali provedení svobodných voleb a vyřešení sociálních problémů. Přívrženci vlády a komunistů po apelaci prezidenta vyjít do ulic a dát odpor provokacím realizovali své vlastní pochody. Kubánské úřady mají za to, že za protesty stojí USA. Washington tato slova odmítá a označil je za vážnou chybu.Kromě toho mluvčí Bílého domu Jen Psakiová včera uvedla, že protesty na Kubě můžou mít dopad na další politiku USA vůči Kubě.

