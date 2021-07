https://cz.sputniknews.com/20210715/skvely-comeback-simo-krainova-zverejnila-odhalenou-fotku-reakce-fanousku-byly-ale-nejednoznacne-15144738.html

„Skvělý comeback, Simo.“ Krainová zveřejnila odhalenou fotku, reakce fanoušků byly ale nejednoznačné

Modelka Simona Krainová i ve svých 48 letech dokazuje, že rozhodně má co ukázat. Často totiž své fanoušky ohromuje polonahými fotkami v plavkách, ve kterých... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

Na nové fotce pózuje modelka v bikinách, ve kterých vyniká její postava. „Někdo ohýbá hřbet, někdo roztahuje nožky…základem je pořádně se protáhnout a hlavně se z toho nepo…“ napsala Simona k fotce.A jaké byly reakce lidí? Velmi různorodé. „Aaaaa, tak toto je skvělý comeback, Simo,“ napsala pochvalný komentář jistá sledující.„No tohle je stokrát lepší než ta včera. Očividně vám to došlo, jen to soudě dle vašeho komentáře neumíte přiznat,“ poukázala na dřívější Simoninu fotku jistá sledující.Někteří pak dali Simoně radu, aby se pořád „nešťourala“ ve věcech. „Já nevím, pořád se v něčem šťourat… buďte ráda, že máte zdravou rodinu a poukazovat na to, kdo mi co říká a píše, je už dost přehnané. No bóóže, někdo rád roztahuje nohy, někdo zase ruce, hlavně roztahovat a nepotento se z toho všeho.“„Protahujte se… roztahujte se… dle libosti. Je vám přáno… a já se z toho rozhodně nepo… přeji vám vše, nikomu nic totiž nezávidím, hrozná vlastnost,“ zaznělo také.Simona KrainováSimona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostná herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny – Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.Vidět jsme ji mohli v takových filmech, jako například Byl jednou jeden polda, a to ve všech třech dílech, Dvojníci, Vybíjená či Rodinná pouta. Za zmínku stojí, že pokaždé ji musela nadabovat herečka Ljuba Krbová, a to kvůli jejímu výraznému ostravskému akcentu.

