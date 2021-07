https://cz.sputniknews.com/20210715/slovenska-opozicni-strana-smer-sd-chce-odvolani-ministra-vnitra-mikulce-15154939.html

Slovenská opoziční strana Směr-SD chce odvolání ministra vnitra Mikulce

Slovenská opoziční strana Směr-SD chce odvolání ministra vnitra Mikulce

Slovenská opoziční strana Směr-SD vyzvala premiéra Eduarda Hegera, aby odvolal z funkce ministra vnitra Romana Mikulce. Na čtvrteční tiskové konferenci to... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-15T17:29+0200

2021-07-15T17:29+0200

2021-07-15T17:29+0200

slovensko

směr-sd

odvolání

ministr

politika

robert fico

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/754/22/7542209_0:0:4512:2538_1920x0_80_0_0_78ceee487589eef992a428ef332cbc8f.jpg

Fico mluvil o závažném problému, který vidí v Mikulcově korupčním životě. Podle Fica nemá na svém postu co dělat. Šéf Směru-SD také oznámil, že strana podá trestní oznámení na Národní kriminální agenturu (NAKA) v souvislosti s nákupem antigenních testů. „Nebudete věřit, co jsme ještě našli,“ řekl a zopakoval, že vláda krade.V souvislosti s Mikulcem Fico poukázal na zprávy v médiích, že bývalý šéf finanční správy František I. měl mluvit o úplatku pro Mikulce. Podle Fica nemůže premiérovi stačit ministrovo slovo, že tomu tak není. Šéf Směru-SD tvrdí, že několik obviněných sedí v současnosti ve vazbě na základě výpovědi jediného kajícníka, a pokud taková odpověď premiérovi Hegerovi stačí, neměli by podle něj ve vazbě sedět ani někteří obvinění.Podle lídra Směru-SD stojí Mikulec také za zadržením bývalého policejního prezidenta Milana Lučanského. „Měl milion logických důvodů zavřít pusu Milanu Lučanskému, stejně jako zavřeli pusu exřediteli Slovenské informační služby Vladimíru P.,“ tvrdí.Fico také připomněl důvody nedávného odvolání Mikulce v plénu Národní rady SR, které souvisely se situací v bezpečnostních složkách a podezřením z ovlivňování vyšetřování kauz. Opozice ministrovi vyčítala i pochybnosti o jeho jednání z doby jeho působení ve Vojenském zpravodajství. Už tehdy měl podle opozice požadovat úplatek za jednu ze zakázek.Zakázky na testy na covid-19Správa státních hmotných rezerv Slovenska při třech zakázkách na nákup testů na koronavirus konala v rozporu se zákonem. K takovému rozhodnutí dospěl Úřad pro veřejné zakázky SR. Správa rezerv se ale odvolala, rozhodnutí proto není právoplatné. Plyne to z oznámení zveřejněného ve věstníku Úřadu pro veřejné zakázky.Státní rezervy podle Úřadu pro veřejné zakázky SR porušily princip transparentnosti a stejného zacházení.Smlouva měla být uzavřena „s úspěšným uchazečem, jehož nabídka nesplňuje požadavky na předmět zakázky stanovené kontrolovaným, přičemž uvedené porušení zákona o veřejných zakázkách mělo vliv na výsledek veřejné zakázky“.Kontrola Úřadu pro veřejné zakázky se měla týkat skríningových testů na diagnostiku onemocnění covid-19 zadaných postupem přímého jednacího konání v důsledku mimořádné události z října 2020. Zakázku v hodnotě 39,5 milionu eur zadala Správa státních hmotných rezerv společnosti Eurolab Lambda, v hodnotě 8,9 milionu eur společnosti Abbott Laboratories Slovakia a zakázku v hodnotě 3,9 milionu eur dostala společnost Juhapharm.V odvolacím konání bude rozhodovat Rada Úřadu pro veřejné zakázky, rozhodnutí by měla přijmout do 45 dní.

https://cz.sputniknews.com/20210713/zakazky-na-testy-na-covid-19-na-slovensku-jsou-v-rozporu-se-zakonem-15135356.html

https://cz.sputniknews.com/20210707/slovensky-ministr-korcok-kritizoval-fica-a-blahu-kvuli-pripadu-umrti-josefa-chovance-v-belgii-15081934.html

Červenáček Kapitalismus dává zabrat . . . je systémovou chybou. Bohaté nelze dost nasytit. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

směr-sd, odvolání, ministr, politika, robert fico, slovensko