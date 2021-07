https://cz.sputniknews.com/20210715/sobotka-po-32-letech-jednoduse-opustil-cssd-nezaplatil-15150224.html

Sobotka po 32 letech jednoduše opustil ČSSD. Nezaplatil

Sobotka po 32 letech jednoduše opustil ČSSD. Nezaplatil

Bývalý premiér, ministr financí a šéf ČSSD Bohuslav Sobotka po 32 letech opustil stranu, podle Práva v tichosti. Zdroje blízké Lidovému domu to potvrzují. Ze... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-15T09:30+0200

2021-07-15T09:30+0200

2021-07-15T09:30+0200

česko

čssd

politika

bohuslav sobotka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/524/12/5241283_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_8341ea1578e40f49b8f73c1ca2eba437.jpg

Sobotkovo nezaplacení členských poplatků automaticky znamená zaniknutí členství v ČSSD.Bývalého premiéra se snažily kontaktovat Právo a portál iDNES.cz, neúspěšně. Na odchod politika nereagoval ani předseda ČSSD Jan Hamáček, který je však na zahraničním jednání.Sobotka se v březnu 2018 vzdal mandátu a s kolegy ze strany nekomunikuje. V roce 2017 byl proti společné vládě s ANO.Právo uvádí, že měl Sobotka zakotvit v nadnárodní společnosti, která vyrábí a prodává zdravotnickou techniku.ČSSD podobnou cestou v posledních letech opustily tisíce členů. Letošní úbytek Lidový dům zatím nemá spočítaný, ale odhad mluví o tisíci členech. Loni ČSSD měla téměř 14 tisíc členů, zároveň v roce 2010, kdy získala nejvíce hlasů ve sněmovních volbách, byl jejich počet téměř 25 tisíc. Nadále strana patří mezi strany s nejpočetnější členskou základnou.Parlamentní volby 2021Podle předvolebního modelu agentury STEM pro červen by vyhrálo hnutí ANO předsedy vlády Andreje Babiše se ziskem 26,7 % hlasů, na druhém místě by se umístila koalice Pirátů a STANu se ziskem 24,1 % hlasů. Na třetím místě by dále skončila koalice Spolu se ziskem 17,4 %.Kromě těchto politických subjektů by se do Poslanecké sněmovny po překonání 5% hranice dostala ještě Přísaha, komunisté, sociální demokraté a SPD Tomia Okamury.

https://cz.sputniknews.com/20210713/prezidentuv-mluvci-prozradil-koho-bude-volit-opozice-bude-zurit-15136211.html

Kraken007 Vždyť žádným sociálním demokratem nebyl. Pouze ji rozvracel. 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čssd, politika, bohuslav sobotka