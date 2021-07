https://cz.sputniknews.com/20210715/spd-predstavilo-sve-lidry-pro-volby-do-snemovny-hnuti-nasadi-i-exministra-zemanovy-vlady-15153594.html

SPD představilo své lídry pro volby do Sněmovny. Hnutí nasadí i exministra Zemanovy vlády

SPD představilo své lídry pro volby do Sněmovny. Hnutí nasadí i exministra Zemanovy vlády

Hnutí SPD představilo na Letné své lídry do nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny. Strana uvedla, že do voleb nasadí i Jaroslava Baštu, bývalého člena...

Jak píše iDnes.cz, podle průzkumů veřejného mínění se pohybují preference strany kolem 10 procent. Toto číslo potvrdil naposledy volební model STEM. Lídr SPD Tomio Okamura uvedl, že bude lídrem kandidátky v Moravskoslezském kraji kvůli tomu, že je po mamince, babičce a dědovi poloviční Moravák.V samotné kampani hnutí využije například kamion, sází na jarmark při setkání s voliči a i na prodej českých potravin za nízké ceny. „Přijďte si levně a férově nakoupit na Český jarmark SPD 2021. Ukážeme vám v praxi, jak dobře a levně dokážou čeští sedláci a zemědělci pěstovat a jak nám zahraniční řetězce kvůli EU deformují trh,“ uvádí strana v letáku.Hnutí SPD požaduje například referendum o odchodu České republiky z Evropské unie a také patří k největším kritikům vládních opatření ke covidu-19. Konzistentně bylo proti nouzovému stavu prodlužovanému na žádost vlády. Strana získala během svého volebního období posilu – bývalého místopředsedu ČSSD Jaroslava Foldynu.Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat 8. a 9. října tohoto roku.Okamura a jednání BruseluNedávno se předseda SPD Tomio Okamura důrazně ohradil proti jednání Bruselu vůči Maďarsku v souvislosti se zákonem o zákazu propagandy LGBT, který byl dříve přijat maďarským parlamentem.Rozhodnutí maďarského parlamentu o schválení návrhu zákona, který zakazuje šíření materiálů obsahujících propagandu homosexuality mezi nezletilé, se stalo dalším jablkem sváru mezi Budapeští a Bruselem. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila tento zákon za ostudu a ujistila, že Evropská unie se rozhodně postaví proti jakýmkoliv pokusům zpochybnit evropské hodnoty a podporovat diskriminaci představitelů netradiční sexuální orientace.Své stanovisko vyslovila i česká eurokomisařka Věra Jourová, která dala jasně najevo, že maďarský zákon je v rozporu nejen s evropskými hodnotami, ale i s unijním právem.Nátlak na Budapešť ze strany unijních činitelů je další snahou omezit suverenitu členských států, konstatoval šéf hnutí SPD Tomio Okamura, který přirovnal nynější jednání Bruselu k přístupu Sovětského svazu vůči socialistickým státům východní Evropy.Podle Okamury si snadno můžeme všimnout, že chování Bruselu vůči jednotlivým členským státům se velice podobá základům Brežněvovy doktríny.

