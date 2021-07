https://cz.sputniknews.com/20210715/v-americkem-ohiu-spadla-nastenna-malba-na-pocest-george-floyda-uderil-do-ni-blesk-15151610.html

V americkém Ohiu spadla nástěnná malba na počest George Floyda. Udeřil do ní blesk

V americkém Ohiu spadla nástěnná malba na počest George Floyda. Udeřil do ní blesk

Ve městě Toledo v americkém Ohiu spadla zeď s malbou na počest George Floyda. Místní vláda chystá její opravu, píší média. Do budovy s malbou prý udeřil blesk. 15.07.2021, Sputnik Česká republika

Americká CNN uvedla, že velká část zdi, kde byl nakreslen George Floyd, spadla poté, co do budovy udeřil blesk.Podle informací CNN na místě proběhla bouřka. Nehledě na to, podle expertů oslovených portálem ke kolapsu zdi došlo na základě její dlouhodobé statické nestability způsobené nedostatečnou opravou. Střed zdi se prý dlouhodobě „prohýbal“.„Bylo to jen věkem. Prostě to spadlo,“ uvedl městský inspektor budov Hugh Koogan a dodal: „To se u starších budov stává.”Smrt FloydaNa konci měsíce června jsme informovali, že bývalý policista Derek Chauvin, uznaný vinným z vraždy černocha George Floyda, byl odsouzen na 22,5 roku vězení. Soudce Peter Cahill tehdy prohlásil, že rozsudek není založen ani na veřejném mínění, ani „na emocích a sympatiích“. Vyjádřil soustrast rodině zesnulého.Pokud jde o Chauvina, soudce vysvětlil, že ho odsoudil na dobu, která je o deset let delší než 150 měsíců odnětí svobody, ukládaných za podobný trestný čin. „Toto (rozhodnutí - pozn. red.) je založeno na vašem zneužití moci a důvěry, a také na konkrétní brutalitě, kterou jste vůči Georgi Floydovi použil,“ dodal Cahill.Státní zastupitelství požadovalo pro Chauvina trest za vraždu Floyda ve výši 30 let odnětí svobody. Jak uvedl náměstek generálního prokurátora Minnesoty Matthew Frank, Chauvin jednal krutě, cynicky, v přítomnosti dětí a porušil normy chování policisty.Vražda černocha Floyda bělošským policistou Chauvinem dne 25. května 2020 vyvolala masové protesty a nepokoje po celých Spojených státech i veřejnou debatu o nutnosti reformy policie.Po smrti Floyda se do popředí událostí dostalo hnutí Black Lives Matter (Na černých životech záleží). Probíhající protesty se často zvrtávaly do násilných akcí. Docházelo ke střetům s policií a demonstrující ničili pomníky, které podle nich symbolizují rasismus.

