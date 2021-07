Vojtěch apeluje na občany, aby se dali očkovat, zašle jim dokonce dopis s prosbou

https://cz.sputniknews.com/20210715/vojtech-apeluje-na-obcany-aby-se-dali-ockovat-zasle-jim-dokonce-dopis-s-prosbou-15154321.html

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes jednal s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem. Probírali spolu epidemickou situaci a podporu očkování. 15.07.2021, Sputnik Česká republika

Počty nových případů koronavirové infekce v posledním období opět rostou. Reprodukční číslo, které udává, kolik lidí se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, se opět vyšplhalo nad hodnotu jedna. Verdikt tedy zní, že epidemie zrychluje.Ministr zdravotnictví spolu s dalšími členy vlády vidí východisko v očkování. „Musím říct, že jsme se velmi shodli, že kroky ministerstva zdravotnictví jsou správné a lékařská komora je podporuje,“ uvedl ministr na brífinku po skončení jednání. Uvedl také, že mají v plánu masivní propagaci očkování.Připomeňme, že ukončené očkování mají v České republice zatím čtyři miliony lidí. Kubek upřesnil, že podle údajů je „naočkováno 83 procent všech lékařů, 75 procent sester a 70 procent ostatního lékařského personálu. Za posledních sedm dní se nenakazil žádný lékař“, řekl.Ministr uvedl statistiky, podle kterých se po aplikaci druhé dávky očkovací látky z téměř čtyř milionů proočkovaných nakazilo koronavirem jen 4 030 lidí. „Jsou to skutečně setiny procent, takže očkování opravdu funguje,“ uvedl ministr.Podle něj jde zejména o to, že naočkování, i když se nakazí, jsou chránění před těžkým průběhem nemoci a nedostanou se tak do nemocnice.Vojtěch vyzývá k očkování také mladší generaci.„Pokud se nakazí, tak mohou nakazit člověka, který je rizikový a nemůže se třeba nechat naočkovat. Tyto lidi musíme chránit,” argumentuje Vojtěch.Co se týče bezplatných testů, ty by měly být podle Kubka zabezpečeny pouze pro děti, které se nemůžou očkovat a v určitých odůvodněných případech.Ministerstvo by chtělo od 1. září ukončit hrazení preventivních testů na koronavirus z veřejného zdravotního pojištění. Vojtěch má za to, že z dlouhodobého hlediska jejich úhrada není pro systém udržitelná.Zvýšená snaha vlády o propagaci očkování tkví zejména v šíření mutace delta. Z toho důvodu byla otevřena očkovací centra, kde je možné se dát očkovat bez registrace. Tento systém má zatím velký ohlas, proto budou otevřeny i další taková místa. Příští týden by mělo vzniknout kromě pražského obchodního centra na Smíchově, v Brně, a Ostravě.Ministerstvo má také v úmyslu rozeslat všem dospělým pojištěncům dopis, prostřednictvím kterého požádá lidi o naočkování se.Varování před mutací deltaŠéf české pobočky Světové zdravotnické organizace Srđan Matić přichází s varováním, podle něj na konci srpna bude v Česku převládat z 90 procent mutace delta. Varuje, že příprava na podzim nemusí být správnou strategií, protože problémy podle něj mohou nastat již dříve. Připomíná také různé mutace, které jsou infekčnější než původní virus. Zdůrazňuje, že čím méně bude populace naočkovaná, tím více roste riziko nových mutací.

