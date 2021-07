https://cz.sputniknews.com/20210715/zemrel-slovensky-politik-jaroslav-paska-15157686.html

Zemřel slovenský politik Jaroslav Paška

Ve věku 67 let zemřel slovenský politik Jaroslav Paška. Na sociální síti o tom informovala jeho rodina. Informační agentuře TASR to potvrdila také mluvčí hnutí... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

O smrti Jaroslava Pašky na svém účtu na sociální síti informoval také předseda hnutí SNS Andrej Danko. Na smutnou zprávu na sociální síti reagoval i Boris Kollár, předseda slovenského parlamentu. „Smutná zpráva. Ani tomu nemůžu uvěřit. Je mi to velice líto. Jaroslav byl kolega, bojovník za národní a konzervativní hodnoty. Vždy stál na straně národních zájmů. Čest jeho památce,“ napsal. Jaroslav Paška působil v minulosti jako poslanec Národní rady SR, zastával funkci ministra školství. Byl také místopředsedou SNS a působil také jako europoslanec.Jaroslav Paška se narodil 20. června 1954 v Banské Štiavnici. Studoval architekturu. Později dokonce vyučoval na Fakultě architektury na Slovenské technické univerzitě. Krátce po sametové revoluci vstoupil do obnovené Slovenské národní strany. Během druhé vlády Vladimíra Mečiara Paška působil jako ministr školství. V roce 2009 úspěšně kandidoval do Evropského parlamentu, byl místopředsedou skupiny Evropa svobody a demokracie. V dalším volebním období svůj mandát neobhájil. Od roku 1999 působil jako místopředseda SNS, naposled jako první místopředseda. Místo konání posledního rozloučení rodina zatím nezveřejnila.

