https://cz.sputniknews.com/20210715/zitra-reknu-pravdu-premier-babis-zaujal-tajemnym-vzkazem-pirati-se-neubranili-rypnuti-15157386.html

„Zítra řeknu pravdu.“ Premiér Babiš zaujal tajemným vzkazem, Piráti se neubránili rýpnutí

„Zítra řeknu pravdu.“ Premiér Babiš zaujal tajemným vzkazem, Piráti se neubránili rýpnutí

Premiér Andrej Babiš je známý tím, že se svými voliči a příznivci aktivně komunikuje skrz sociální sítě. Svým novým příspěvkem však vyvolal řadu spekulací a... 15.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-15T20:42+0200

2021-07-15T20:42+0200

2021-07-15T20:42+0200

česko

piráti

twitter

premiér

andrej babiš

kritika

sociální síť

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13394889_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_3444529af4586015c5db542670318bfd.jpg

Dnes vpodvečer se na profilech na sociálních sítích premiéra Andreje Babiše objevil krátký, leč výstižný příspěvek. „Zítra řeknu pravdu,“ napsal premiér na svém profilu.Není tak divu, že tímto svým záhadným vyjádřením vyvolal celou řadu spekulací. V komentářích se během krátké chvíle objevilo velké množství reakcí. Někteří uživatelé si z premiéra utahovali, jiní však přemýšleli nad tím, co by premiér mohl zítra říct. Jiní uživatelé pak spekulovali nad tím, že se možná někdo na premiérův účet naboural. Web Novinky však tuto teorii vyvrátil, jelikož jim potvrdil zdroj z Babišova okolí, že se tak nestalo.Babišův status neunikl ani některým politickým stranám, konkrétně na tento jeho status zareagovali Piráti, kteří zvolili reakci pomocí obrázku.Nutno podotknout, že premiér Babiš své účty na sociálních sítích využívá jak k vlastní propagaci, tak ale i k informování o důležitém dění v České republice. Má i svůj vlastní pořad s názvem Čau lidi!, ve kterém každou neděli shrnuje důležité informace.Kritika PirátůNapříklad v posledním dílu tohoto svého pořadu se premiér Babiš pustil do kritiky Pirátů. Premiér promluvil ve svém pořadu o nárůstu indické mutace koronaviru, očkování a pomoci postiženým tornádem. Pak ale přišlo na řadu „pirátské okénko“, ve kterém pirátskou opozici vůbec nešetřil. Obvinil je ze zrady kvůli tomu, že chtějí na úrovni Rady EU zrušit veto členských zemí v otázkách zahraniční politiky a daní. Podle Babiše tak o Česku budou rozhodovat Němci, kteří mohou do země nastěhovat migranty.Podle českého premiéra je nastolení většinového hlasování vlastizrádnou politikou, která připraví Českou republiku o suverenitu. Pokud návrh Pirátů projde, tak podle Babiše o Česku budou v Bruselu rozhodovat Němci, Francouzi a další velké země. „Něco takového může připustit jenom blázen,“ poznamenal ministerský předseda.V praxi by to podle něj znamenalo, že by Česko již nemohlo podporovat Izrael, ale muselo podporovat Palestinu. Babiš je přesvědčen, že by Brusel mohl Česku „diktovat“ výši DPH nebo výši penzí, důchodový věk, délku mateřské dovolené nebo jak máme pečovat o děti.

https://cz.sputniknews.com/20210712/jste-zradci-a-pata-kolona-rozohnil-se-babis-na-piraty-kvuli-jejich-posledni-iniciative-15121304.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

piráti, twitter, premiér, andrej babiš, kritika, sociální síť