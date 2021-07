„A co si myslíte, že řekl?“ Zacharovová ostře zkritizovala prohlášení Borrella o Afghánistánu

„A co si myslíte, že řekl? Dodal si odvahy, přelétl pohledem všechny přítomné (a byli to v první řadě sousedé Afghánistánu, kteří mnoho let trpí následky laictví kolektivního Západu) a řekl, že situace v Afghánistánu je společnou odpovědností! Tedy v nejlepších tradicích: nejdříve vytvořit problém, pak hledat odpovědné a volat po kolektivních úsilích. Tak tomu bylo v Iráku, Libyi a teď v Afghánistánu,“ napsala Zacharovová.