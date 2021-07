https://cz.sputniknews.com/20210716/bratislavsky-hrad-bude-ctyri-hodiny-nasvicen-nemeckou-vlajkou-15168157.html

Bratislavský hrad bude čtyři hodiny nasvícen německou vlajkou

Bratislavský hrad bude čtyři hodiny nasvícen německou vlajkou

Východní strana Bratislavského hradu je v pátek od 21. hodin osvětlena projekcí státní vlajky Spolkové republiky Německo jako projev úcty obětem ničivých... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-16T22:48+0200

2021-07-16T22:48+0200

2021-07-16T22:48+0200

svět

povodně

bratislava

záplava

německo

slovensko

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/13265954_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cf4f111a9eae99fbd22e809a9ad899b.jpg

Jak uvedla Tisková agentura Slovenské republiky, projekce potrvá čtyři hodiny. Připomeňme, že sousední Německo zasáhly silné lijáky, které přerostly v povodně. Počet obětí ničivých povodní v Německu se v pátek zvýšil na nejméně 103. Jen ve spolkové zemi Porýní-Falc bylo zaznamenáno již 60 mrtvých. Informovala o tom tisková agentura DPA. Kromě západního Německa zasáhly silné a dlouhotrvající deště a následné záplavy také východní Belgii a části Francie, Lucemburska a Nizozemska.Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zaslala soustrastné telegramy belgickému králi Filipovi a německému prezidentovi Franku-Walteru Steinmeierovi. Také český prezident Miloš Zeman kvůli neštěstí kondoloval svému německému protějšku Franku-Walteru Steinmeierovi.Mnoho domů zůstalo po povodních s narušenou statikou. Doprava, a to jak silniční tak i železniční, zůstala na mnohých místech přerušena. Německá železnice vyzývá občany, aby své případné cesty odložili.Nabídka pomociPomoc směrem k Německu avizovala Česká republika. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček napsal včera na účtu na Twitteru, že Česká republika nabídla prostřednictvím hasičů pomoc Německu, které zasáhly silné povodně.Jak uvedl Hamáček, v Německu zareagovali, že zatím situaci zvládají silami i prostředky. „Prostřednictvím @hasici_cr jsme nabídli pomoc Německu, které je postiženo katastrofálními povodněmi. Německá strana podle svého vyjádření zatím situaci zvládá vlastními silami a prostředky, naše nabídka samozřejmě trvá i do budoucnosti,“ uvedl. K věci se vyjádřil také ministr zahraničí Jakub Kulhánek, který napsal, že jsme jako země připraveni Německu pomoci.Bouřky však nezasáhly jen Německo, nevyhnula se jim ani Česká republika. Na některých místech bouřky zvedly hladiny řek až na povodňové ohrožení, třetí nejvyšší stupeň. Tento stav byl zaznamenán na Lužické Nise v Proseči nad Nisou, Brzině v Hrachově nebo Úslavě v Prádle. Třetí stupeň se na všech řekách držel pouze několik desítek minut, hladiny následně rychle opadly.

https://cz.sputniknews.com/20210716/po-zaplavach-v-nemecku-vznikla-obrovska-dira-ktera-se-stale-rozsiruje-a-bere-s-sebou-i-domy-15164074.html

Ondra Tykal

Místo vyhazování peněz na taková prázdná a hlavně blbá gesta by možná bylo lepší ty prachy dát přímo postiženým. Jenže to by nebylo tak vidět, co? A pro ČR to platí také - tady je těch hubouhumanistů taky jak naseto.

0