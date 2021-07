https://cz.sputniknews.com/20210716/chci-jasne-rict-merkelova-po-jednani-s-bidenem-promluvila-o-plynovodu-nord-stream-2-15158716.html

„Chci jasně říct." Merkelová po jednání s Bidenem promluvila o plynovodu Nord Stream 2

„Chci jasně říct." Merkelová po jednání s Bidenem promluvila o plynovodu Nord Stream 2

Spojené státy americké a Německo podepsaly Washingtonskou deklaraci o společných principech, text deklarace následně zveřejnil Bílý dům po jednání amerického... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

„Základem našich vztahů je společné následování demokratických principů, hodnot a institucí,“ uvádí se v deklaraci.Washington a Berlín se zavazují chránit „otevřený svět“.Oba státy také slibují boj za „jednotnou, svobodnou a mírovou Evropu“, budou podporovat NATO a rozvíjet existující unie a partnerství. Také se v deklaraci mluví o podpoře „pravidel, norem a standardů“ ohledně nových technologií, které podle Berlínu a Washingtonu musí podporovat „svobodu, nikoliv represe“.Oba lídři také informovali o zahájení klimatického a energetického partnerství, které má v budoucnu snížit množství skleníkových plynů.Situace okolo plynovoduMerkelová na schůzce s Bidenem prohlásila, že Ukrajina musí zůstat tranzitní zemí ruského plynu, podle ní je plynovod Nord Stream 2 dodatečným projektem, který nebude škodit ukrajinskému tranzitu.Německá kancléřka také uvedla, že v případě porušení závazků ohledně tranzitu plynu přes Ukrajinu mohou být proti Rusku použity „mnohé nástroje“ ze strany Evropské unie.Merkelová také věří, že bude prodloužena smlouva o tranzitu plynu mezi Ruskem a Ukrajinou do roku 2024.USA a Německo také chtějí podpořit energetickou transformaci zemí střední a východní Evropy. Ve společném prohlášení se uvádí, že USA a Washington budou spolupracovat na urychlení zavedení čisté energie v rozvíjejících se ekonomikách. Je to důležité pro boj s klimatickou krizí a pro zabránění využívání energií jako donucovacího nástroje.Nord Stream 2Projekt plynovodu Nord Stream 2 předpokládá výstavbu dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruska přes Baltské moře do Německa. Výstavba se blíží ke konci: první větev už byla položena, druhá může být dokončena do konce srpna.Proti projektu aktivně vystupují USA, které prosazují v EU svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina a několik evropských zemí. V prosinci roku 2019 zavedl Washington sankce proti plynovodu.V Moskvě nejednou vyzvali k tomu, aby nebyla tato situace politizována, a připomínali, že plynovod Nord Stream 2 bude výhodný jak pro Rusko, tak i Evropskou unii.

Červenáček Zbožná přání, sny a nesmysly. Jejich výklad není výkladem mnoha jiných zemí. USA deklaruje o nezasahování do jiných zemí, ale to je právě to, že ony zasahují snad do všech zemí. Aktuální jsou sankce vůči Kubě, Venezuele, RF, Bělorusku. Severní proud 2 je objektivní nutností pro Německo. A jestli Německo bude chtít plačící sebedestrukční Ukrajině nahradit ztrátu za tranzitní poplatky, je jeho věc. Sny Západu jsou zachraňovány nezávaznou deklarací, tedy jen prohlášením, na což ony samy budou mít za půl roku pozměněný názor. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 3

Zdeněk Popelka z textu deklarace ....všechny národy ve svém určitém politickém zřízení svobodné od zahraničního zasahování, donucování nebo dominování vnějších států,“ prohlašují USA a Německo - ale RF nesmí zavřít ropu přes Ukrajinu pod hrozbou sankcí ...úsměvné )) 3

