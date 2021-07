https://cz.sputniknews.com/20210716/co-ty-2-miliony-korun-na-drahosovu-kampan-neziskovka-dostala-vyprask-od-vachatove-z-trikolory-15162470.html

Co ty 2 miliony korun na Drahošovu kampaň? Neziskovka dostala výprask od Vachatové z Trikolóry

Vachatová totiž na sociální síti zveřejnila status o neziskovkách. „Neziskovky nemají financovat jiné neziskovky! Stávají se z nich snadné zdroje obživy pro hrstku vyvolených s obrovskou mocí, a ti si navzájem jen přelévají peníze. Největší část peněz většiny politických neziskovek navíc spolyká jejich vlastní provoz. To je potřeba změnit,“ uvedla.Nadační fond nezávislé žurnalistky však Vachatové vzápětí odpověděl: „Chtělo by to data. Provoz většiny důvěryhodných neziskovek rozhodně nespolkne většinu peněz. Stačí se podívat do jejich výročních zpráv. Jinak je to populistické a dnes velmi populární reptání...“A Vachatová data, o kterých fond mluvil, v dalším postu poskytla: „NESEHNUTÍ Brno a NESEHNUTÍ, odčerpali 12 000 000 Kč za rok 2018, z toho vydali na cestovné 1 619 726 Kč, to máme 4 550 Kč DENNĚ, občerstvení skoro 500 tis., to je 1326 denně. To nevydává běžná česká rodina denně na jídlo, platy - 5 180 945 Kč. Nebo snad pro vás důvěryhodná není?“Fond následně uvedl, že za jejich činnost odpovědnost nenese a že Vachatová údajně hází všechny neziskovky do jednoho pytle. „To rozhodně neházím. Do jednoho pytle házím jen politické, které čerpají peníze ze státního rozpočtu. A obzvlášť odsuzuji ty, které hazardují a manipulují s našimi dětmi,“ reaguje Vachatová.„Také by nás zajímala ona ,obrovská moc‘, kterou zmiňujete. My se kupříkladu už 2 roky snažíme o depolitizaci mediálních rad a potřebovali bychom asi tu obrovskou moc, kterou si myslíte, že neziskovky mají. A není neziskovka jako neziskovka,“ reagoval dalším tweetem fond.V další své reakci Vachatová zmínila i kandidáta na prezidenta a nyní senátora Jiřího Drahoše. „Vy se snažíte úplně o něco jiného. Co ty 2 miliony korun poslané na Drahošovou kampaň paní Horákovou, vaší zakladatelkou? O jaké depolitizaci tu mluvíte?“Vachatová a neziskovky ve školáchPřipomeňme, že toto není první případ, kdy se Vachatová zabývá prácí neziskovek. Například v květnu se na svém blogu zamyslela nad tím, co znamená dobré školní vzdělání, a dospěla k názoru, že se dosavadní tendence ve vývoji českého školství výrazně vzdalují jejím vlastním představám. Vachatovou znepokojuje, že se děti dnes ve škole neučí, jak přemýšlet, ale spíše, co si mají myslet.Politička je totiž přesvědčená, že školní aktivita neziskových projektů typu Jeden svět od Člověka v tísni hraje obrovskou roli při vnucování dětem ideologizovaného obrazu světa nepřipouštějícího alternativní představy.Princip cenzury se podle ní realizuje v práci neziskových organizací zejména prostřednictvím toho, že se kompletně ignoruje existence jiného pohledu. „Řeknou vám, že je potřeba plošně začleňovat, a už nedodají, že se tím často naruší celá třída a ve výsledku není spokojen nikdo. Tvrdí vám, že pravda je jen jedna, jiná není a že fér spíč je víc než frí spíč,“ píše Vachatová.Politička rovněž nechápe, proč Člověk v tísni a jeho projekt Jeden svět na školách podněcuje nenávist proti bělochům a jako rasisté jsou vykreslováni výhradně běloši. „Proč Člověk v tísni a jeho Jeden svět dělá přesně to, co sám nejvíce odsuzuje – podléhá stereotypům?“ ptá se politička.

