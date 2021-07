https://cz.sputniknews.com/20210716/decastelo-se-zvecnila-nahore-bez-s-manzelem-co-rikaji-deti-na-tento-typ-fotek-ptaji-se-fanousci-15161392.html

Decastelo se zvěčnila nahoře bez s manželem. „Co říkají děti na tento typ fotek?“ ptají se fanoušci

Decastelo se zvěčnila nahoře bez s manželem. „Co říkají děti na tento typ fotek?“ ptají se fanoušci

Moderátorka Eva Decastelo ohromila černobílým snímkem se svým manželem, který ale není ledajaký. Moderátorka tam totiž pózuje nahoře bez, přičemž její... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-16T23:47+0200

2021-07-16T23:47+0200

2021-07-16T23:47+0200

celebrita

manželství

instagram

foto

celebrity

eva decastelo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1035/34/10353489_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6334b113c9c7efe592d644a16215b8d8.jpg

Známá moderátorka a herečka své sledující ohromila novou fotkou se svým manželem. „Můj muž. Děkuju, lepší to být nemůže,“ napsala Decastelo. Pod fotkou se v komentářích okamžitě začaly objevovat reakce, které byly velmi různorodé.Někteří sledující byli z fotky nadšení. „Bomba,“ napsala například herečka Barbora Mottlová. „To je úžasná fotka, bože, vám to tak sluší,“ souhlasila další uživatelka. „Paráda Evi, super fotka,“ zaznělo dále.„Vy jste krásný pár,“ pochválila fotku další sledující. „Tak to je bomba,“ neskrývala emoce její fanynka.V jednom z komentářů se objevil poněkud štiplavý komentář, který narážel na odvážnou pózu. „Co říkají děti na tento typ fotek?“ ptal se jistý uživatel. Eva pohotově odpověděla s tím, že se ho zeptala, jak si myslí, že jejich děti vznikly. „To vím, jak vznikly, ale mě by osobně zajímalo, jak reagují na tento typ fotek. Vůbec to neberte špatně,“ pokračoval uživatel. A Eva odpověděla, že jejich děti na takové fotky reagují moc hezky, jelikož ví, že se rodiče mají moc rádi.Další zvídavý uživatel se ptal, zda je fotka aktuální. „Ne, už je to pár let. asi 8,“ odpověděla herečka.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

https://cz.sputniknews.com/20210708/kdyz-mate-prirodni-prsa-a-gravitace-je-svine-decastelo-predvedla-idealni-pozu-pro-instafoto-15081504.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

celebrita, manželství, instagram, foto, eva decastelo