Hamáčkovo ministerstvo chodí po tenké linii totalitních praktik: Jiný názor je „hybridní hrozba“

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra útočí na politicky nepohodlné informační servery a názorové blogy. „Absolutně skandální!“... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-16T13:19+0200

2021-07-16T13:19+0200

2021-07-16T13:37+0200

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) patřící rezortu Jana Hamáčka publikovalo na stránkách Ministerstva vnitra zprávu věnující se údajným „útokům na aktéry a instituce demokratického státu“.„Kvazi-mediální scéna v ČR ve svém působení útočí na nejrůznější aktéry a instituce, jejichž postoje nesouzní s jejich vlastními názory nebo jejich zamýšleným směrem často polarizujícího nebo agendu nastolujícího působení v rámci české společnosti,“ stojí ve zprávě.Ve zprávě CTHH přitom není uvedena žádná definice zmiňované „kvazi-mediální scény“, ani žádná konkrétní měřítka, podle nichž by bylo možné pochopit, co podle Hamáčkova rezortu jsou média a „kvazi-média“. Z úvodu zprávy proto není jednoznačně jasné, zdali jako „kvazi-médium“ má Centrum na mysli například i veřejnoprávní Českou televizi.Centru dále vadí, že některé informační servery a názorové blogy, včetně Sputniku Česká republika, údajně „nezávislé instituce a procesy rámují jako stranické nebo jasně stranící určitým názorovým proudům, typicky těm, které scéna považuje za nepřátelské“. „Dalším narativem je upírání autonomního rozhodování těmto aktérům či institucím, scéna je popisuje jako závislé na dalších, typicky západních zahraničních hráčích (USA, „Brusel“, CIA),“ stojí na stránkách Hamáčkova ministerstva.Centrum následně údajné „cíle“ oné „kvazi-mediální scény“ dělí na několik podkategorií. První kategorií jsou „politické instituce, procesy a aktéři“. Druhou kategorii tvoří Ústavní soud. Ve třetí kategorii jsou zařazena veřejnoprávní média. Poslední, čtvrtou kategorií, je Bezpečnostní informační služba.Ke každému z těchto bodů připojuje Centrum několik příkladů mediálních zpráv a textů názorových blogů, kde je podle jeho názoru právě na danou instituci „útočeno“ ve snaze ji znevěrohodnit či jinak poškodit.V příkladech těchto „útoků“ a údajných pokusů o diskreditaci či poškození té či oné instituce, nebo toho či onoho veřejného činitele, se vyskytují téměř výlučně zprávy informačních portálů a názorových blogů, které se nacházejí na jiné straně politického spektra ve srovnání s takzvanými mainstreamovými médii a vládnoucím politickém proudem.ZákonČlánek 2 Ústavy České republiky konstatuje: „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“ Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra pod vedením Jana Hamáčka ve své zprávě nikde nekonstatuje, že by ze strany názorových blogů a informačních portálů byl v tomto smyslu někde porušován zákon.Ačkoli CTHH neuvádí, že by docházelo k porušování zákona, poukazuje na jakousi blíže nespecifikovanou „kvazi-mediální scénu“, již obviňuje z „útoků na aktéry a instituce demokratického státu“. Jako příklady uvádí články názorových blogů a informačních portálů, které stojí na jiných politických pozicích než současné vedení země a mainstreamová média. A to nehledě na skutečnost, že Listina základních práv a svobod v článku 17 v bodě 1 konstatuje: „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.” V bodě 2 článku 17 dále konstatuje: „Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.“ V bodě 3 téhož článku potom Listina konstatuje, že „cenzura je nepřípustná“.„Absolutně skandální spisek“Na zprávu Centra proti terorismu a hybridním hrozbám nacházející se na stránkách Ministerstva vnitra zareagoval i mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Podle jeho názoru se jedná o pokus o omezení svobody slova ze strany Ministerstva vnitra. Samo CTHH označil za „podivný útvar“ usilující o diskvalifikaci jistých politických názorů.Jiří Ovčáček o několik okamžiků později na svých sociálních sítích dodal, že není přípustné, aby na Ministerstvu vnitra České republiky vznikly materiály hodné StB, jejichž úkolem je poškodit legitimní politické názory.„Každý skutečný demokrat se musí nyní ozvat. Není možné, aby na ministerstvu vnitra (!) vznikaly materiály, které doslova po estébáckém způsobu dehonestují zcela legitimní názory,“ napsal hradní mluvčí.V dalším prohlášení pak poukázal na skutečnost, že ve zprávě CTHH Ministerstva vnitra úplně chybí zmínky o útocích na hlavu státu a vládu České republiky. Podle jeho názoru se jedná o pokus pomoci zcela konkrétním stranám v předvolební kampani.„V aktuálním spisku podivného útvaru ministerstva vnitra zcela chybí pasáže o útocích na prezidenta republiky, Kancelář prezidenta republiky, premiéra a Vládu České republiky. Lze se tedy domnívat, že cílem je pomoci opozici ve volební kampani,“ myslí si Jiří Ovčáček.

Roman Eliáš Hamáček je falešný politik který na co sáhl to zničil, viz. SocDem. Jeho neobolševické manýry snad brzy skončí. Je smutný že tito hovada řídí stát. 1

1

