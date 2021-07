https://cz.sputniknews.com/20210716/holokaust-a-noseni-zlutych-hvezd-prave-tak-kollar-vidi-ockovani-proti-covidu-19-15159479.html

Holokaust a nošení žlutých hvězd. Právě tak Kollár vidí očkování proti covidu-19

Holokaust a nošení žlutých hvězd. Právě tak Kollár vidí očkování proti covidu-19

Předseda slovenského parlamentu Boris Kollár poskytl rozhovor deníku SME, ve kterém se vyjádřil k očkování proti covidu-19. Podle něj Slovensko dělí lidi na... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-16T11:41+0200

2021-07-16T11:41+0200

2021-07-16T11:41+0200

slovensko

koronavirus

boris kollár

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/714/56/7145625_0:0:4392:2472_1920x0_80_0_0_dfb46c2c079c31de964c5886f995ffc5.jpg

Podle Kollára aktuální situace na Slovensku, kde stát nahání lidi a vytváří restrikce, čímž je dělí na dvě kategorie, není novinkou.Slovenský politik zároveň v rozhovoru neuvedl, co by měla vláda v aktuální situaci dělat. Připomněl, že sám se očkovat nechal, ale nechce do toho nikoho nutit. Podporuje myšlenku, že nízký zájem o očkování je možné přelomit finanční motivací a loterií. Nevyloučil ani to, že vláda pracuje s přijetím zákona, díky kterému by lidé nemuseli do karantény, pokud mají dvě dávky očkování nebo PCR test.Na Slovensku bude nová vyhláškaRozhodnutí Ústavního soudu SR, které pozastavilo účinnost vyhlášky Úřadu veřejného zdravotnictví z 9. července, je věcně správné. Včera o tom informoval slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. Nová vyhláška o režimu na hranicích by měla být zveřejněna v pátek a platit by měla od pondělí 19. července.Záměrem opatření z vyhlášky bylo podle ministra zdravotnictví to, aby se lidé očkovali a aby měli po vycestování alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru.Opatření budou podle jeho názoru přísnější, protože se bude rozlišovat mezi osobou s první dávkou vakcíny a osobou nenaočkovanou. Nová vyhláška o režimu na hranicích by měla být zveřejněna v pátek a platit by měla od pondělí 19. července.

https://cz.sputniknews.com/20210715/cesko-slovensko-ve-dvou-tweetech-svehla-z-bakalonovin-porovnal-pristup-zemi-k-ekologickemu-planu-ek-15150799.html

https://cz.sputniknews.com/20210715/na-slovensku-bude-nova-vyhlaska-tykajici-se-prechodu-pres-hranice-15153265.html

Toudy Kollarové ďalšie divadielko . A keď príde na lámanie chleba opäť zahlasuje za prijatie dalších likvidačných opatrení proti národu 0

1

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, boris kollár, slovensko