Ještě jedná krásná žena s Volným: Zpěvačka Csáková chce do Sněmovny

Česká zpěvačka s maďarskými a rumunskými kořeny Ilona Csáková bude kandidovat do Poslanecké sněmovny za Volný blok v Jihomoravském kraji. Informoval o tom... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

Do strany Volný blok vstoupili letos kontroverzní poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko. Před pár dny se k nim připojila česká moderátorka a politička Jana Bobošíková, která stranu před lety zakládala.Csáková na svých sociálních sítích například vystupuje proti vládním pandemickým omezením. Vymezila se tak proti testování školáků a proti povinnému očkování proti covidu-19. Společně s Lubomírem Volným vystupovala v minulosti na protivládních demonstracích proti koronavirovým opatření.„Vakcíny na současnou pandemii svět nespasí. Spoustě lidem už došlo, o co tady kráčí. Je to byznys století,“ uvedla o očkování. Podle níž ti, kteří opatření nařizují, postupují podle scénáře Billa Gatese a Světové zdravotnické organizace (WHO).Na kandidátce v Jihomoravském kraji bude také Roman Horký, frontman skupiny Kamelot. O tom, zda on, nebo nakonec Csáková bude jedničkou na kandidátce, strana teprve rozhodne.Volný blok je česká politická strana, kterou spoluzaložila Jana Bobošíková v roce 2011. Strana vznikla po politickém rozchodu Bobošíkové s Petrem Hannigem, se kterým spolupracovala v rámci koalice Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu. Předsedkyní strany je od 18. ledna 2014 bývalá sociálnědemokratická poslankyně Jana Volfová.Strana se definuje jako subjekt hájící zájmy obyčejných občanů, prosazuje boj proti korupci, omezení byrokracie, euroskepticismus, odpor vůči přijetí eura, omezení přistěhovalectví zejména z civilizačně odlišných oblastí atd.V roce 2021 do strany vstoupili poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko, kteří byli do sněmovny zvoleni v říjnu 2017 na kandidátce SPD.

