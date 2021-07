https://cz.sputniknews.com/20210716/kocka-jde-do-vazby-soud-se-boji-ovlivnovani-svedku-15163498.html

Kočka jde do vazby. Soud se bojí ovlivňování svědků

Kočka jde do vazby. Soud se bojí ovlivňování svědků

Podnikatel Jan Kočka na základě rozhodnutí soudu putuje do vazby, a to kvůli obavě soudu z možného ovlivňování svědků. Trojice obviněných mužů, mezi nimiž je i...

„Pan obviněný byl vzat do vazby, neboť panovala důvodná obava, že by mohl ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky,“ informoval státní zástupce Tomáš Saňa. Z trojice obviněných soud vzal do vazby dva muže, a to ze stejné obavy ovlivňování svědků.Advokát Kočky Vlastimil Rampula uvedl, že policie ještě nedokončila výslech svědka, který je rovněž i poškozeným. Vazba by tak podle advokáta měla trvat jen několik dní.Dále potvrdil, že se jedná o převod firmy poškozeného, který měl v důsledku útoku obžalovaných vyhledat lékařskou pomoc. Zranění si však hospitalizaci nevyžádala.Rampula uvedl, že svědek a zároveň poškozený odjel z Prahy v souvislosti s pracovními povinnostmi.Podle advokáta po vyslechnutí svědka lze očekávat propuštění. Zatčení podle advokáta nemuselo přijít, kdyby policie svědka vyslechla hned. Advokát dále uvedl, že Kočka obvinění odmítá a považuje je za nesmyslné.Připomeňme, že trojice byla obviněna z toho, že v polovině června vyhrožovala a nutila 57letého muže k převodu jeho firmy, následně ho trojice měla i fyzicky napadnout.Jeden z obviněných měl ze zdi vytrhnout bezpečnostní kameru, která celý případ zaznamenávala. Poškozený muž utrpěl zranění, která si vyžádala zdravotní ošetření. Obviněným mužům v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

