Korčok se setkal s černohorským prezidentem Djukanovičem. Černou Horu vnímá jako přítele Slovenska

Šéf slovenského resortu zahraničí Ivan Korčok vyjádřil znepokojení nad nárůstem nacionalismu na západním Balkáně, zejména v Černé Hoře, a nad pokusy o... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

Korčok uvedl, že jednoznačně podporují zachování územní celistvosti a suverenity zemí západního Balkánu. TASR o tom informoval odbor komunikace Ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky.Podle ministerstva rozhovoru dominovala především témata dalšího prohlubování slovensko-černohorských vztahů, včetně posilování ekonomického rozměru, integrace Černé Hory i dalších zemí západního Balkánu do EU, situace v regionu a hovořilo se i o boji proti pandemii nemoci covid-19.Korčok upozornil na vysokou úroveň bilaterálních vztahů mezi Slovenskem a Černou Horou, která by se mohla pozitivně promítnout do obchodní a hospodářské spolupráce. Prezident Djukanovič informoval šéfa slovenské diplomacie o současné vnitropolitické situaci v Černé Hoře. „U příležitosti 15. výročí obnovení nezávislosti Černé Hory připomněl historický přínos slovenské diplomacie při znovuzískání nezávislosti země. Zároveň poděkoval za nezištnou pomoc Slovenské republiky, která od počátku pandemie přesáhla 100 000 eur a směřovala především do zdravotnictví,“ dodal odbor komunikace MZV SR s tím, že velkou část této pomoci předal ministr Korčok osobně při své návštěvě Podgorice v únoru letošního roku.O svém setkání informoval Korčok také na sociální síti. Uvedl, že Černou Horu vnímá nejen jako spojence, ale také jako přítele Slovenska.Čaputová přijala prezidentaZa zmínku stojí, že ve čtvrtek přijala prezidenta Černé Hory také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Uvedla, že s prezidentem hovořili o tom, jak dosáhnout takového cíle, jakým je vstup do EU. Shodli jsme se, že jedinou cestou vpřed je další posílení demokratických procesů a institucí.Podle jejích slov je EU dnes nejbližším partnerem regionu západního Balkánu. To však podle ní neznamená, že některé věci nemůže dělat lépe. Proto vyjádřila radost z jeho návštěvy a vyjádřila naději, že vyšle jasný signál všem proevropským silám v regionu, že na nich záleží.

