Loď Yuma amerického námořnictva opustila Černé moře

Transportní a výsadková loď amerického námořnictva Yuma opustila Černé moře. Vyplývá to z webu na sledování lodní dopravy Marine Traffic. 16.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-16T09:29+0200

2021-07-16T09:29+0200

2021-07-16T09:29+0200

svět

černé moře

usa

rusko

Z mapy na webu Marine Traffic vyplývá, že loď Yuma opustila Černé moře, proplula průlivem Bospor a míří k průlivu Dardanely. Podle webu Yuma míří do Středozemního moře.Výsadková loď Yuma do Černého moře vplula 8. července, na Facebooku o tom tehdy informovala Šestá flotila amerického námořnictva.Uvádělo se, že americká loď mířila na sever do Černého moře, aby spolupracovala s americkými spojenci a partnery Severoatlantické aliance.Připomeňme, že na konci června bylo v Černém moři zahájeno mezinárodní cvičení Sea Breeze. Této akce se účastní celkem 5 000 vojáků, 40 letadel a 32 lodí z 32 zemí, včetně Ukrajiny, Spojených států amerických a členů NATO.Černé moře má být mírové, zní z RFMoskva nedávno varovala, že Londýn a jiní zájemci by měli nechat provokací v Černém moři, „neplést se do toho“a neporušovat hranice Ruska. Dodala také, že bude kladen odpor jakémukoli dobrodruhovi, přičemž však zdůraznila, že bude lepší ponechat tento region mírovým. Prohlásil to náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov.Když dotyčný hovořil o incidentu s torpédoborcem Defender, podotkl, že Londýn a Washington „se snaží nadržovat“ Kyjevu dokonce i v situacích, které hrozí konfliktem.

Simo Häyhä USA mají nejsilnější námořnictvo na světě, které narozdíl od ruska není roztříštěné. 3

wwwbuerger.. Rusové mají násobně vyšší počet korvet a podobných, než Američané. A velmi dobře vyzbrojených. Severní loďstvo mají nejsilnější na světě a tam za proplutí budou účtovat tučné mýtné . . . Američané mají třetinu loďstva hajtry - to jsou ty reaktivované z vyřazených, které jsou dobré jen na spanilé jízdy a vykazování počtů. Mariňáci se na nich nejvíce obávají, že by měli dělat něco podobného jako bojovat. Proto si na těchto lodích udržují v bezvadném stavu záchody a trenují na čas běh na 50 metrů. 2

černé moře

usa

rusko

Zprávy

