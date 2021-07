https://cz.sputniknews.com/20210716/media-evropska-komise-v-auditu-kritizuje-ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-kvuli-babisovi-15159724.html

Média: Evropská komise v auditu kritizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu kvůli Babišovi

Česká média přinesla informace, že do Česka dorazil český překlad auditu Evropské komise, který je zaměřen na Andreje Babiše a jeho bývalou společnost... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-16T15:28+0200

2021-07-16T15:28+0200

2021-07-16T15:28+0200

„Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo dne 8. července 2021 české znění dopisu auditorů Evropské komise. Česká strana má lhůtu na reakci dva měsíce od obdržení české verze – to znamená do 8. září 2021,“ cituje portál Českého rozhlasu slova mluvčího rezortu Jiřího Landu.„Systém k zamezení střetu zájmů je v tomto ohledu nadále hodnocen jako řádně nefungující,“ cituje Rozhlas dopis, který má podle svých slov k dispozici. Kritizováno přitom je Ministerstvo průmyslu s obchodu vedené Karlem Havlíčkem, jenž má na starosti přerozdělování evropských dotací.Evropská komise v dopise údajně uvádí, že závěry auditu ohledně údajného střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše jsou definitivní. V další fázi, podle názoru evropských úředníků, jde o to, aby česká strana sledovala jejich doporučením, a ne „zahájit nové kolo výměny rozporných argumentů týkajících se konečných zjištění auditu“.Podle názoru Evropské komise prý jsou v systému, jenž má zabránit střetu zájmů týkající se Agrofertu, „závažné nedostatky“.Portál přitom zdůrazňuje, že největší díl kritiky míří na Ministerstvo průmyslu a obchodu vedené Karlem Havlíčkem. Jeho úředníci prý nebyli schopni zlepšit kontrolu střetů zájmů a svěřeneckých fondů. Brusel má námitky vůči formě vedení seznamu společností, které jsou vlastněné veřejnými činiteli.Andrej BabišPředseda vlády Andrej Babiš je některými politickými silami soustavně kritizován, že prý se nachází ve střetu zájmů, neboť údajně má mít stále vliv na svoji bývalou společnost Agrofert, kterou vložil do svěřeneckých fondů.Sám předseda vlády tato nařčení soustavně odmítá a poukazuje na to, že českému zákonu, který má za úkol zabránit střetu zájmů, plně vyhověl.

