Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo pokutu pro Klause 8000 Kč. Ten se ale hodlá soudit

Bývalý prezident Václav Klaus bude muset zaplatit pokutu ve výši 8000 korun za vystoupení bez roušky loni před Obecním domem v Praze. Ministerstvo... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

Klaus bude muset ještě zaplatit dalších tisíc korun jako náklady řízení. Podle advokáta ale exprezident hodlá podat správní žalobu k Městskému soudu v Praze.Pokuta je však o něco nižší. Pražská hygienická stanice původně vyměřila výši pokuty na deset tisíc.Klausův advokát ČTK sdělil, že ve správní žalobě budou argumentovat i tím, že pokuta byla uložena v rozporu s ústavou, nakolik bylo porušeno opatření, které soud shledal nezákonným.Správní žaloba nemá odkladný účinek proti rozhodnutí ministerstva, podle právníka již bývalý prezident nicméně pokutu uhradil.Připomeňme, že Klaus si loni 28. října připomínal výročí vzniku Československa před Obecním domem. Na místě vystoupil s projevem, během kterého neměl roušku, nehledě na vládní protikoronavirová opatření. Poté, co se na veřejnost dostaly snímky z oné události, se případem začala zabývat policie, která případ následně postoupila pražské hygienické stanici. Stanice udělila Klausovi pokutu ve výši deset tisíc korun za porušení mimořádných opatření. Klaus s pokutou nesouhlasil a odvolal se. V březnu hygiena opět rozhodnutí potvrdila. Poté se Klaus s odvoláním obrátil na ministerstvo zdravotnictví, které také jeho odvolání zamítlo.Ohledně podání odvolání vůči pokutě Klaus dříve uváděl, že jde nejen o nesouhlas s udělením pokuty, ale jde také o občanský protest nasměrován k ochraně práv všech občanů a k ochraně svobody proti potlačování občanských svobod. Klaus také dlouhodobě kritizuje vládu za opatření proti šíření covidu-19.

Vladimír Štumpa

Snad to bude schopen ze svých 10ti mld ve Švajzu zaplatit. Všichni jsme si rovni. To by musel dostat pokut alespoň 10 miliónů. Jako psychopat se znovu nezapomene někde objevit bez roušky. 🏁🏁🏁🏁🏁🏁

0