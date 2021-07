https://cz.sputniknews.com/20210716/ministr-mikulec-podava-trestni-oznameni-kvuli-smrti-generala-lucanskeho-15166660.html

Ministr Mikulec podává trestní oznámení kvůli smrti generála Lučanského

Ministr Mikulec podává trestní oznámení kvůli smrti generála Lučanského

Slovenský ministr vnitra Roman Mikulec kvůli příspěvku na sociálních sítích podává trestní oznámení. Je v něm totiž spojován se smrtí bývalého policejního... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-16T19:52+0200

2021-07-16T19:52+0200

2021-07-16T19:52+0200

slovensko

milan lučanský

trestní oznámení

soud

policie

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1216/25/12162543_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_dd68b11b7c7c4aa438c438aec11db370.jpg

Na sociálních sítích se v pátek, podle slov Mikulce, objevil příspěvek, který tvrdí, že byl objednavatelem vraždy generála Lučanského. „Stránka, která tento blud zveřejnila, vznikla jen před několika hodinami, a to, samozřejmě, také o něčem svědčí,“ řekl ministr s tím, že na administrátory stránky s názvem Národná Protikorupčná jednotka SR podá trestní oznámení, aby „svá skutečně „závažná“ zjištění mohli prezentovat před orgány činnými v trestním řízení“.Ministr dodal, že nehledě na to, že sociální sítě poskytují velké možnosti pro komunikaci, takové nařčení jsou za hranicemi jeho trpělivosti. „A takto budu postupovat vůči každému dalšímu nechutnému nesmyslu, protože je to zřejmě, bohužel, jediná cesta,“ dodal Mikulec.Případ LučanskéhoVyšetřovací komise, která se zaobírala úmrtím slovenského policejního generála Milana Lučanského, došla k závěru, že se jednalo o sebevraždu. Informovala o tom v polovině dubna letošního roku.Nezávislá kontrolní komise určená k prošetření smrti policejního generála čítala téměř dvacet lidí, včetně politiků, zástupců médií či slovenského prezidentského paláce. Členkou týmu byla také bývalá česká ombudsmanka Anna Šabatová. Ta uvedla, že nedošlo k porušení lidský práv.Dva členové komise ovšem se závěry nesouhlasí: Marian Kotleba z opoziční Lidové strany Naše Slovensko a bývalá ministryně vnitra Denisa Saková ze strany Hlas-sociální demokracie expremiéra Petra Pellegriniho.Generál Milan Lučanský byl po výslechu 3. prosince 2020 zadržen, následně byl obviněn z přijímání úplatků a zneužití pravomocí veřejného činitele. Soud na něj uvalil vazbu. Nacházel se ve vazbě v Prešově. 29. prosince 2020 se pokusil o sebevraždu oběšením na teplákové bundě. Následující den v nemocnici zemřel.

https://cz.sputniknews.com/20210716/volby-budou-konfliktem-starych-proti-mladym-bohatych-proti-chudym--15163837.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milan lučanský, trestní oznámení, soud, policie, slovensko