https://cz.sputniknews.com/20210716/mluvci-vladimira-putina-okomentoval-clanek-guardianu-o-dohode-na-podporu-trumpa-15164405.html

Mluvčí Vladimira Putina okomentoval článek Guardianu o „dohodě“ na podporu Trumpa

Mluvčí Vladimira Putina okomentoval článek Guardianu o „dohodě“ na podporu Trumpa

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil publikace novin Guardian o tom, že se vláda v Rusku v roce 2016 „dohodla“ na podpoře Donalda Trumpa... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-16T21:05+0200

2021-07-16T21:05+0200

2021-07-16T21:05+0200

svět

prezident

donald trump

dmitrij peskov

joe biden

usa

rusko

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/785/97/7859782_0:31:3073:1760_1920x0_80_0_0_4a2299ab24a1e58d29cd859b27b76110.jpg

„Včera jsem to opakovaně komentoval. Já mám pocit, že nic dalšího tady ke komentování není. Je to naprostá lež, klasický fake, je příkladný,“ řekl Peskov, když odpovídal na otázku, zdali prezident Putin skutečně v roce 2016 osobně poručil poskytnout pomoc se zvolením Trumpa.Peskov dříve označil za „výborné bulvární čtivo“ zprávy o tom, že vedení Ruska v roce 2016 uzavřelo dohodu o podpoře ve volbách s tehdejším uchazečem o prezidentský post Donaldem Trumpem.Noviny tvrdí, že v jejich rukou se ocitly „uniklé dokumenty Kremlu“. Podle nich prý ruský prezident Vladimir Putin osobně dal „zelenou“ tajné operaci na podporu Donalda Trumpa ve volbách v roce 2016, a to během uzavřeného jednání Rady bezpečnosti Ruska 22. ledna roku 2016. Na zasedání údajně byli přítomni bývalý premiér Dmitrij Medveděv a Nikolaj Patrušev, tajemník Rady bezpečnosti.Podle tvrzení Guardianu, účastníci jednání se dohodli na tom, že Bílý dům za vlády Trumpa bude pomáhat s realizací „strategických cílů“ Moskvy. Jedním z nich je, podle novin, „sociální nestabilita“ v USA a oslabení jednacích pozic amerického prezidenta.Guardian dále tvrdí, že ruským rozvědkám bylo ze strany Vladimira Putina přikázáno, aby našly způsob podpory Trumpa.Američtí generálovéAmerická televize CNN včera uvedla, že vysocí američtí generálové se obávali, že se Donald Trump pokusí o převrat po prohraných prezidentských volbách v listopadu 2020. Médium se odkázalo na výňatky z knihy novinářů listu The Washington Post, která má být brzy vydána.Kniha I Alone Can Fix It: Donald J Trump’s Catastrophic Final Year (Jen já to umím napravit: Katastrofální poslední rok Donalda J. Trumpa) novinářů Carol Leonnigové a Philipa Ruckera je věnována poslednímu roku Trumpova pobytu na postu prezidenta USA.Ve výňatcích z knihy se uvádí, že předseda sboru náčelníků štábů amerických ozbrojených sil Mark Milley „byl natolik otřesen tím, že se Trump a jeho spojenci mohou pokusit po volbách o převrat, nebo jiné nebezpečné a nelegitimní akce, že spolu s jinými vysokými úředními osobami naplánoval různé způsoby zastavení prezidenta“.„Mohou (pozn. Trump a jeho spojenci) se pokusit, ale nic nedokážou. Nedokážete to udělat bez vojáků, CIA a FBI. Jsme vyzbrojení, chlapi,“ řekl Milley, kterého cituje televize, svým asistentům.Leonnigová a Rucker píšou, že Milley považoval Trumpa za „klasického autoritářského lídra, který nemá co ztratit“, a viděl podobu mezi rétorikou Adolfa Hitlera a prohlášeními tehdejšího prezidenta USA o zfalšování voleb.

https://cz.sputniknews.com/20210716/a-co-si-myslite-ze-rekl-zacharovova-ostre-zkritizovala-prohlaseni-borrella-o-afghanistanu-15161050.html

https://cz.sputniknews.com/20210716/slovensky-smer-kvuli-antigennim-testum-podava-trestni-oznameni-15160130.html

Vladimír Štumpa To o obavách generála z puče po volbách tu strašilo včera. 🏁🏁🏁🏁🏁 0

1

usa

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

prezident, donald trump, dmitrij peskov, joe biden, usa, rusko, vladimir putin