https://cz.sputniknews.com/20210716/nedustojne-politicka-kolikova-spekuluje-o-odchodu-ze-strany-za-lidi-15161582.html

„Nedůstojné.“ Politička Kolíková spekuluje o odchodu ze strany Za lidi

Místopředsedkyně slovenské politické strany Za lidi Mária Kolíková uvedla, že již dále nemůže snášet situaci ve straně. Ta je několik měsíců ve vážné krizi... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-16T16:47+0200

2021-07-16T16:47+0200

2021-07-16T16:47+0200

slovensko

veronika remišová

politika

andrej kiska

volby

slovensko

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/13367539_0:86:1200:761_1920x0_80_0_0_8cf1501469f7a43dd317d8fc4cd0dc56.jpg

„Začíná to být nedůstojné tak moc, že je to nesnesitelné,“ citují slovenská média slova místopředsedkyně strany, kterou v roce 2019 založil bývalý prezident Andrej Kiska.Včera bylo informováno, že Kiska nezaplatil členské příspěvky, a proto již nebude členem strany. Bývalý prezident nicméně už během loňska odešel z jejího čela, neboť se rozhodl opustit politiku.Politická strana Za lidi se již po dobu několika měsíců nachází v krizi. Úřadující předsedkyně strany Veronika Remišová byla několika členy v čele s Kolíkovou vyzvána, aby byl svolán mimořádný sněm, kde by bylo zvoleno nové vedení strany.Remišová na výzvu reagovala slovy o tom, že se jedná pouze o mocenské hry, kdy se její konkurenti chtějí ujmout její stranické funkce. Část strany z okolí Kolíkové předsedkyni Remišové vyčítá její chování v průběhu březnové koaliční krize. Nelíbí se jim, že předsedkyně byla ochotná „obětovat“ SaS a nadále pokračovat v trojkoalici se Sme Rodina a OLaNO.Aktuální volební modely pro měsíc červen přisuzují straně Za lidi okolo 3,5 % voličských hlasů.Konec KiskyBývalý slovenský prezident Andrej Kiska končí ve straně Za lidi, kterou v roce 2019 založil, nezaplatil totiž členské příspěvky. Podle zpráv slovenských médií Kiska definitivně končí v politice.V loňských volbách strana Za lidi získala 5,77 procent hlasů a je nejmenší stranou vládní koalice. Kiska odstoupil z funkce předsedy a byl pouze řadovým členem.Bývalému prezidentovi se v poslední době nelíbilo fungování strany pod vedením předsedkyně Veroniky Remišové. Poslanec Tomáš Lehocký tvrdí, že kvůli svým charitativním projektům chce být Kiska nestranný. V minulosti měl Kiska také zdravotní problémy, loni se podrobil operaci srdce.„Vzhledem k tomu, že pokračuje v charitativních projektech, chtěl být nestranný. Nemůžu teď říct, jestli jsme mu to členství zrušili, nebo jsme to nechali tak, že neuhradí členské poplatky a tím mu členství zanikne automaticky,“ uvedl Lehtoský.

slovensko

veronika remišová, politika, andrej kiska, volby, slovensko