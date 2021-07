https://cz.sputniknews.com/20210716/neuverite-svym-ocim-58leta-demi-moore-ukazala-skvelou-postavu-v-miniaturnich-bikinach-15155720.html

Neuvěříte svým očím: 58letá Demi Moore ukázala skvělou postavu v miniaturních bikinách

Herečka Demi Moore se ve svých 58 letech může pochlubit skvělou postavou. Dokázala to i na nových snímcích, které publikovala na dovolené, kterou tráví v... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

Na několika nových snímcích, které herečka zveřejnila, je zachycena v černých úsporných bikinách, které podtrhují její postavu. A jak jí napsali i fanoušci pod fotkou, v 58 letech se opravdu nemá za co stydět.Herečka tráví v Řecku dovolenou na Santorini, kde je se svými dcerami Rumer, Scout a Tallulah.„Příprava na další den v ráji,“ napsala Demi k fotce a o pochvaly nebyla nouze. Pod snímkem se objevilo několik komentářů ve formě smajlíků od známých osobností. Někteří například nemohli uvěřit, jak to Demi dělá, že má tak skvělou postavu.„Vypadáš skvěle,“ zněl například jeden z komentářů. „Tak sexy,“ přitakal další sledující. „Wow, Demi,“ nezmohl se téměř na slova jiný uživatel.„Tři slova: sexy, sexy, sexy,“ zaznělo v další reakci. „Ty jsi tak krásná,“ vzkázala Demi její fanynka.Demi MooreDemi Moore je americká herečka, která se proslavila hlavně teenagerskými filmy osmdesátých let a v následující dekádě se již prosadila mezi nejznámější hollywoodské hvězdy.V roce 1979 potkala svého prvního manžela, hudebníka Freddyho Moorea, kterého si i vzala. Manželství ale nevydrželo a rozvedli se v roce 1985, Demi si ale nechala jeho příjmení. V roce 1987 potkala herce Bruce Willise, se kterým se po dvou měsících vzali. Společně mají tři dcery - Rumer Willis, Scout LaRue Willis a Tallulah Belle Willis. V roce 1998 začali manželé žít odděleně a o dva roky později se rozvedli.V roce 2003 začala chodit s o patnáct let mladším hercem Ashtonem Kutcherem. V roce 2005 se pár vzal, avšak v listopadu 2011 informovali o rozchodu.V osmdesátých letech hrála v několika filmech orientovaných převážně na mládež. Po velkém komerčním úspěchu snímku Duch s Patrickem Swayzem a Whoopi Goldbergovou začala být obsazovaná do lepších rolí, vidět jsme ji mohli například ve filmech Pár správných chlapů, Skandální odhalení nebo Zvoník u Matky Boží.Po herecké přestávce se v roce 2003 vrátila na plátno jako bývalá členka Charlieho andílků ve filmu Charlieho andílci: Na plný pecky.

