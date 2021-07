https://cz.sputniknews.com/20210716/pirati-u-soudu-pozaduji-babisovu-omluvu-za-sireni-lzi-15159300.html

Piráti u soudu požadují Babišovu omluvu za šíření lží

Piráti u soudu požadují Babišovu omluvu za šíření lží

Český premiér Andrej Babiš již dříve uvedl, že Piráti chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Oponenti ale nezůstali... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

Stojí také za zmínku, že Piráti chtěli prvně s předsedou vlády věc řešit mimosoudní cestou, ten to ale odmítl.Ve zprávě se také uvádí, že premiér lže, protože se bojí, že Česká pirátská strana zvítězí ve volbách.Připomeňme, že v posledním dílu svého pořadu Čau lidi! se premiér Babiš pustil do kritiky Pirátů. Premiér promluvil ve svém pořadu o nárůstu indické mutace koronaviru, očkování a pomoci postiženým tornádem. Pak ale přišlo na řadu „pirátské okénko“, ve kterém pirátskou opozici vůbec nešetřil. Obvinil je ze zrady kvůli tomu, že chtějí na úrovni Rady EU zrušit veto členských zemí v otázkách zahraniční politiky a daní. Podle Babiše tak o Česku budou rozhodovat Němci, kteří mohou do země nastěhovat migranty.Podle českého premiéra je nastolení většinového hlasování vlastizrádnou politikou, která připraví Českou republiku o suverenitu. Pokud návrh Pirátů projde, tak podle Babiše o Česku budou v Bruselu rozhodovat Němci, Francouzi a další velké země. „Něco takového může připustit jenom blázen,“ poznamenal ministerský předseda.Včera se na profilech na sociálních sítích premiéra Andreje Babiše objevil krátký, leč výstižný příspěvek. „Zítra řeknu pravdu,“ napsal premiér na svém profilu. Na tento jeho status zareagovali Piráti, kteří zvolili reakci pomocí obrázku.

