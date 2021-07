https://cz.sputniknews.com/20210716/po-zaplavach-v-nemecku-vznikla-obrovska-dira-ktera-se-stale-rozsiruje-a-bere-s-sebou-i-domy-15164074.html

Po záplavách v Německu vznikla obrovská díra, která se stále rozšiřuje a bere s sebou i domy

Po záplavách v Německu vznikla obrovská díra, která se stále rozšiřuje a bere s sebou i domy

Západ Německa postihly bleskové povodně, které si vyžádaly již několik desítek obětí a mnoho nezvěstných lidí. V Blessem, předměstí jednoho z nejpostiženějších... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

Vytrvalé lijáky a velká nasycenost půdy vedla k rozsáhlé erozi, země tak lidem v podstatě mizela pod nohama, píše web Bild. Jáma, která vznikla, má asi 300 metrů a stále se zvětšuje. Pohltila několik domů a skončila v ní i část místního hradu.Nad místem jsou vrtulníky se záchranáři, kteří pomáhají obyvatelům dostat se pryč z místa katastrofy. Hrozí totiž, že v obrovské jámě skončí další domy. I přes varování však někteří lidé odmítají opustit své domovy, nebo se naopak do nich vrátili.Připomeňme, že povodně v západních částech Německa si již vyžádaly přes 90 obětí. Minimálně tisíc dalších lidí je pohřešováno v okrese Bad Neuenahr-Ahrweiler ve spolkové zemi Porýní-Falc, o čemž informuje místní policie.Včera ministr vnitra Porýní-Falc Roger Lewentz mluvil o nejasném osudu 40 až 60 lidí. V okresu Ahrweiler se mluvilo dokonce o 1 3000 pohřešovaných lidech. Agentura DPA uvádí, že v okresu stále částečně nefungují telefonní sítě, proto se mnoha lidem nelze dovolat.Povodně v NěmeckuPřipomeňme, že sousední Německo zasáhly silné lijáky, které přerostly v povodně. Ve městě Adenau se kvůli vytrvalým extrémním bouřím dokonce zřítilo šest domů. Český prezident Miloš Zeman kvůli neštěstí kondoloval svému německému protějšku Franku-Walteru Steinmeierovi.Mnoho domů zůstalo po povodních s narušenou statikou. Doprava, a to jak silniční tak i železniční, zůstala na mnohých místech přerušena. Německá železnice vyzývá občany, aby své případné cesty odložili.Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček napsal včera na účtu na Twitteru, že Česká republika nabídla prostřednictvím hasičů pomoc Německu, které zasáhly silné povodně.Jak uvedl Hamáček, v Německu zareagovali, že zatím situaci zvládají silami i prostředky. „Prostřednictvím @hasici_cr jsme nabídli pomoc Německu, které je postiženo katastrofálními povodněmi. Německá strana podle svého vyjádření zatím situaci zvládá vlastními silami a prostředky, naše nabídka samozřejmě trvá i do budoucnosti,“ uvedl.K věci se vyjádřil také ministr zahraničí Jakub Kulhánek, který napsal, že jsme jako země připraveni Německu pomoci.

