Premiér ve své nové knize slibuje odchod z politiky. Mnozí ale věští, že míří na Hrad!

Premiér ve své nové knize slibuje odchod z politiky. Mnozí ale věští, že míří na Hrad!

Premiér Andrej Babiš včera na svých sociálních sítích představil novou knihu, kterou si připravil pro voliče. Tvrdí v ní, že do Poslanecké sněmovny kandiduje... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

Něco podobného Babiš sliboval i v říjnu 2017, kdy se blížily volby do Sněmovny. Andrej Babiš tehdy prohlásil, že pokud se stane premiérem, tak po uplynutí čtyř let v politice skončí.„Čtyři roky. Já v politice nechci být déle, už jsem jí obětoval šest let svého života,“ sliboval tehdy Babiš. Dodal, že v roce 2021 mu bude už 67 a on by chtěl více času trávit s rodinou a věnovat se firmě.Čtyři roky uplynuly, Babiš předsedá vládě a teď tvrdí to samé: „Je to poslední příležitost mě volit. Kandiduji naposledy. Poslední šance volit Babiše,“ tvrdí teď Babiš.Babiš prezidentem?V této souvislosti mnozí začali uvažovat o tom, že by se podobně mohl vyvíjet i názor premiéra ke kandidatuře na prezidenta. Babiš by podle nich mohl zamířit na Hrad, ačkoliv on sám podobná tvrzení dříve popíral.„Rozhodně ale nikdy nebudu kandidovat na prezidenta, protože náplň práce tohoto úřadu mě nemotivuje,“ uvedl Babiš v roce 2014.V roce 2021 však už svoji kandidaturu na prezidenta v rozhovoru pro Prima CNN tak kardinálně neodmítal.Zmiňme, že za vhodného kandidáta na prezidenta ho označil i stávající prezident Miloš Zeman. „Premiér Babiš by si zasloužil, aby kandidoval, a já bych ho určitě volil,“ uvedl Zeman.Zítra řeknu pravduPremiér Andrej Babiš včera na svých sociálních sítích nechal uživatelům tajemný vzkaz: „Zítra řeknu pravdu,“ napsal. Na internetu se hned objevily různé spekulace. Někteří uživatelé, včetně politiků, se neubránili vtipným komentářům a kterými do Babiše rýpali.O několik hodin později Babiš na sociálních sítích uvedl, že to do zítra nevydrží a záhadu rozkryl. Premiér totiž vydal novou knihu s názvem Sdílejte, než to zakážou. Zatím si ji lze stáhnout v elektronické formě na stejnojmenném webu, premiér ale ubezpečil, že v srpnu vyjde i v knižní podobě.

