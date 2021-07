https://cz.sputniknews.com/20210716/slovensko-na-hranicich-se-pro-ockovane-meni-pravidla-15165785.html

Slovensko: Na hranicích se pro očkované mění pravidla

Slovensko: Na hranicích se pro očkované mění pravidla

Při vstupu na území Slovenska budou od 19. července platit nová pravidla. Bude se týkat lidí naočkovaných jednou dávkou vakcíny proti novému koronaviru. 16.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-16T18:16+0200

2021-07-16T18:16+0200

2021-07-16T18:16+0200

slovensko

koronavirus

ministerstvo zdravotnictví

karanténa

očkování

slovensko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/13266071_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_bc5172019fa206336d70e24a169071b3.jpg

Na PCR test bude možné jít hned první den po vstupu do země. Bude-li negativní výsledek, bude možné ukončit karanténu. Jedná se o přechodné ustanovení týkající se lidí, kteří se nechali očkovat před 9. červencem. Bude platit dva týdny, stojí ve vyhlášce Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenska.„Pro lidi, kteří se očkovali před 9. červencem a podle nových pravidel nebudou splňovat definici plně naočkované osoby, izolace končí získáním negativního výsledku RT-PCR testu na nemoc covid-19. Laboratorní diagnostiku na onemocnění covid-19 je přitom možné vykonat už v první den karantény,“ citují slovenská média slova mluvčí Úřadu Dašu Račkovou s tím, že se jedná o přechodné ustanovení, které bude platit po dobu 14 dnů.Mluvčí dále dodala, že osoby, které nemohou prokázat, že byly naočkovány dvěma dávkami vakcíny, se počítají jako osoby bez očkování a platí pro ně stejné podmínky. Lidé, kteří vycestovali za hranice Slovenska po aplikaci první dávky, se mohou bez karantény vrátit do země do 19. července.Slovenský úřad veřejného zdravotnictví tímto opatřením zareagoval na pozastavení účinnosti vyhlášky ze strany Ústavního soudu z června letošního roku, jež rozlišuje jednotlivé okolní země podle takzvaného semaforu a podle toho nastavuje karanténní opatření.„Cílem nové vyhlášky je předejít významným změnám na hranicích kvůli šíření infekční varianty delta, která je již v mnohých zemích dominantní. Je potřeba na to v zájmu ochrany zdraví lidí předvídatelně reagovat,“ dodala Račková.Antigenní testyPolitická strana Směr v souvislosti s nákupem antigenních testů státem od trnavské společnosti Eurolab Lambda podala včera veřejné trestní oznámení. Předseda strany Směr Robert Fico na tiskové konferenci zdůraznil, že ministr hospodářství Richard Sulík a ministr financí Igor Matovič mají ke zmíněné společnosti Eurolab Lambda blízko.Politik také připomenul, že Igor Matovič se zná s předsedou představenstva společnosti Petrem Krajčovičem, který je menšinovým akcionářem v soukromé škole Besst, do které chodí Matovičovy dcery. Sulíka podle Fica se společností spojuje Ivan Juráš, který je jedním ze zakládajících členů strany Svoboda a Solidarita a byl předsedou představenstva Eurolab Lambda.Fico na tiskové konferenci také zmínil, že vláda nakupovala antigenní testy zprostředkovaně přes trnavskou společnost, než aby je koupila přímo od jihokorejské společnosti SD Biosensor.Správa státních hmotných rezerv Slovenské republiky od Eurolab Lambda koupila 16. října 10 milionů testů za 3,95 eur bez DPH za jeden kus. Richard Sulík následně 29. prosince koupil 2,6 milionu testů přes trnavskou společnost za 4,50 eur za kus bez DPH. V obou případech Eurolab Lambda koupila testy od SD Biosensor.

https://cz.sputniknews.com/20210716/co-ty-2-miliony-korun-na-drahosovu-kampan-neziskovka-dostala-vyprask-od-vachatove-z-trikolory-15162470.html

https://cz.sputniknews.com/20210716/media-evropska-komise-v-auditu-kritizuje-ministerstvo-prumyslu-a-obchodu-kvuli-babisovi-15159724.html

VB158 viděl jsem inzerát nechám se očkovat ale chci za to nové auto abych neškodil ekologii 0

1

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, ministerstvo zdravotnictví, karanténa, očkování, slovensko