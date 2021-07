https://cz.sputniknews.com/20210716/slovensky-smer-kvuli-antigennim-testum-podava-trestni-oznameni-15160130.html

Slovenský Směr kvůli antigenním testům podává trestní oznámení

Slovenská média dnes informují, že strana Směr v souvislosti s nákupem antigenních testů od trnavské společnosti Eurolab Lambda na Národní kriminální agenturu... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-16T12:18+0200

Na tiskové konferenci předseda strany Směr Robert Fico zdůraznil, že ministr hospodářství Richard Sulík a ministr financí Igor Matovič mají ke zmíněné společnosti Eurolab Lambda blízko.Politik také připomenul, že Igor Matovič se zná s předsedou představenstva společnosti Petrem Krajčovičem, který je menšinovým akcionářem v soukromé škole Besst, do které chodí Matovičovy dcery. Sulíka podle Fica se společností spojuje Ivan Juráš, který je jedním ze zakládajících členů strany Svoboda a Solidarita a byl předsedou představenstva Eurolab Lambda.Fico na tiskové konferenci také poukázal, že vláda nakupovala antigenní testy zprostředkovaně přes trnavskou společnost, než aby je koupila přímo od jihokorejské společnosti SD Biosensor.Správa státních hmotných rezerv Slovenské republiky od Eurolab Lambda koupila 16. října 10 milionů testů za 3,95 eur bez DPH za jeden kus. Richard Sulík následně 29. prosince koupil 2,6 milionu testů přes trnavskou společnost za 4,50 eur za kus bez DPH. V obou případech Eurolab Lambda koupila testy od SD Biosensor.Robert Fico na konferenci uvedl, že kdyby vláda testy kupovala přímo, ušetřila by při prvním nákupu 2 500 000 eur a při druhém 2 080 000 eur. Při svých slovech se odvolává na nákup z 26. února, kdy tehdejší ministr zdravotnictví Marek Krajčí 20 milionů testů koupil přímo od společnosti Biosensor za 3,70 eura za kus bez DPH.Konec KiskyBývalý slovenský prezident Andrej Kiska končí ve straně Za lidi, kterou v roce 2019 založil. Slovenská média uvádí, že Kiska nezaplatil členské příspěvky za rok 2021 a v politice končí.O konci Andreje Kisky píše web aktuality.sk, který také dodává, že Kiska v politice s konečnou platností končí.V loňských volbách strana Za lidi získala 5,77 procent hlasů a je nejmenší stranou vládní koalice. Kiska odstoupil z funkce předsedy a byl řadovým členem.Bývalému prezidentovi se v poslední době nelíbilo fungování strany pod vedením předsedkyně Veroniky Remišové.

udělá od září se školáky. My už to v redakci víme, půjde o kopii českého vakcinačního šílenství ve školách a o stejné či podobné segregace dětí, které chystá v ČR Adam Vojtěch. Víme, že Bratislava kopíruje od Prahy a Praha kopíruje od Bratislavy. Národ, jehož rodiče si nechají sáhnout na děti, kterým režim vpichuje do žil terapeutické experimentální roztoky, nedokáže přežít a zahyne. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅

Červenáček

Dobře si všímejte teroru na Slovensku, kde tamní covidová hurá parta u moci zavedla nové pravidlo, že státní hranice mohou překračovat jen plně očkované osoby se dvěma dávkami, všichni ostatní musí do karantény na dva týdny jako prašiví psi. A teď nemluvíme jen o turistech a cizincích, ale o slovenských občanech, kteří se vrací z ciziny domů. Kdo nebude mít dvě dávky, je automaticky odsouzen k trestu odnětí svobody na dva týdny. Slovenský ministr zdravotnictví oznámil, že opatření na slovenské hranici se ještě více zpřísní a neprojdou už ani lidé s jednou dávkou vakcíny, i tito lidé půjdou do karantény. Ústavní soud hadr. Další příklad vyhrazeného jízdního pruhu na slovenské hranici pro očkované.🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 Slováci pořád nepochopili, že jejich vláda plní pouze globalistické úkoly a zadání na nasunutí Total Control v zemi pod Tatrami. A to ještě ani Slováci netuší, co Hegerova vláda u

2