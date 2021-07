https://cz.sputniknews.com/20210716/socialni-demokrate-schvalili-kandidatky-ve-stredoceskem-kraji-ji-povede-hamacek-v-praze-malacova-15167137.html

Sociální demokraté schválili kandidátky. Ve Středočeském kraji ji povede Hamáček, v Praze Maláčová

Sociální demokraté schválili kandidátky. Ve Středočeském kraji ji povede Hamáček, v Praze Maláčová

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na začátku října a není tak divu, že politické strany již schvalují kandidátky. ČSSD na dnešním zasedání schválila ty...

Web ČTK o schválení kandidátek strany informovala mluvčí strany Eva Gregorová. Sociální demokracie bude v podzimních volbách kandidovat s programem nazvaným „Spravedlivá země, bezpečná budoucnost“. Ten představila již před několika týdny.Web píše, že jisté kontroverze vzbuzovala příprava pražské kandidátky, jelikož tamní organizace původně nominovala do jejího čela tehdejšího ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Právě ten neúspěšně vyzval Hamáčka ve volbě šéfa strany v dubnu, následně pak na svém ministerském postu i skončil.Nové vedení pak prosadilo na pražskou kandidátku Maláčovou nebo bývalého předsedu Zelených Matěje Stropnického. Petříček tak z kandidátky odstoupil, podle bývalého předsedy pražské organizace Petra Pavlíka i dalších straníků z hlavního města se změnou porušil řád přípravy voleb.Ke změně došlo i na jihomoravské kandidátce. Tu měl totiž podle březnového hlasování vést starosta městské části Brno-Líšeň Břetislav Štefan. Nahradil ho však místopředseda sociálních demokratů Onderka.Lídři kandidátekCo se týče lídrů kandidátek v jednotlivých krajích, pak ve Středočeském kraji to bude ministr vnitra Jan Hamáček, v Praze ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, v Jihočeském kraji poslanec Ondřej Veselý. Lídrem kandidátky v Plzeňském kraji bude lékař záchranné služby Robin Šín, v Karlovarském kraji starosta Kynšperka Tomáš Svoboda, v Ústeckém kraji starosta Krupky na Teplicku Zdeněk Matouš. Liberecký kraj na kandidátce povede starosta Janova Dolu Josef Jadrný, Královéhradecký kraj zase poslanec Jan Birke, odborářka Alena Šířová bude lídryně kandidátky v Pardubickém kraji, na Vysočině poslanec Jiří Běhounek. Co se týče Jihomoravského kraje, tam to bude poslanec Roman Onderka, v Olomouckém kraji místostarosta Kostelce na Hané Ladislav Hynek, ve Zlínském kraji poslankyně Alena Gajdůšková a v Moravskoslezském kraji zase ministr kultury Lubomír Zaorálek.

