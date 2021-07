Sotva se vrátila z Chorvatska, už prchla zase o kus dál. Kam vyrazila Třešničková tentokrát?

https://cz.sputniknews.com/20210716/sotva-se-vratila-z-chorvatska-uz-prchla-zase-o-kus-dal-kam-vyrazila-tresnickova-tentokrat-15152783.html

Na nových fotkách, které Třešničková zveřejnila, je zachycena nejprve na pražském letišti, jak sedí na kufru a píše, že je připravena na další dobrodružství. Ačkoliv nechala své fanoušky chviličku v napětí, za pár hodin jim prozradila, že po Chorvatsku zvolila řecký ostrov Mykonos, kde si užívá moře se svou mladší sestrou.„Living my best island life,“ napsala Třešničková k fotce, na které pózuje na lehátku v jednodílných blankytně modrých plavkách.Lidé nenechali takovou fotku bez reakce a začali pod snímek Týně psát pochvalné komentáře. „Bohyně,“ vzkázala jedna z uživatelek. „Nádherná,“ souhlasila další uživatelka.„Nádherná jak fotka, tak ty, prostě bohyně,“ nešetřila chválou její fanynka. „Plážová bohyně,“ neskrývala nadšení jiná sledující.„Ty jsi skutečná kočka,“ zaznělo v dalším komentáři.Týnuš TřešničkováKristýna Třešňáková je známá česká youtuberka a influencerka, která na sociálních sítích vystupuje pod pseudonymem Týnuš Třešničková. Narodila se 8. října 1995 v Liberci a na sociálních sítích se věnuje hlavně kráse, módě a životnímu stylu. Má mladší sestru Martinu.Třešňáková se dříve nechvalně proslavila, když její intimní fotky unikly na veřejnost. Na šesti snímcích vyfocených na mobil byla tato kráska zachycena před zrcadlem jen v kalhotkách nebo úplně nahá. V srpnu 2016 tyto snímky někdo zveřejnil na webu agresori.com.V roce 2018 se stala nehoda, která Týnuš poznamenala jak fyzicky, tak psychicky. Při návštěvě turecké vyhlášené steakové restaurace Nusr-Et slavného kuchaře Nusreta Gökceho, který vystupuje pod přezdívkou Salt Bae, byla totiž nešťastnou náhodou popálena. Po nehodě skončila na devět měsíců v péči tureckých lékařů, její zranění byla vážná. Utrpěla popáleniny 2. stupně na 30 % těla. Když se v roce 2019 vrátila zpět do Česka, její počet sledujících prudce vzrostl. Lidé ji totiž obdivovali za její sílu, odvahu a zajímali je její beauty inspirace a boj s popáleninami. Nyní má na Instagramu přes 446 tisíc sledujících.

