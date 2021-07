https://cz.sputniknews.com/20210716/v-kauze-vidkun-soud-rozdal-tresty-kysely-kadlec-a-rozboril-vyvazli-s-pokutami-a-podminkami-15162037.html

V kauze Vidkun soud rozdal tresty. Kyselý, Kadlec a Rozbořil vyvázli s pokutami a podmínkami

V kauze Vidkun soud rozdal tresty. Kyselý, Kadlec a Rozbořil vyvázli s pokutami a podmínkami

Krajský soud v Olomouci rozhodl v korupční kauze Vidkun. Bývalý olomoucký policejní náměstek Karel Kadlec, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý hejtman Jiří... 16.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-16T15:07+0200

2021-07-16T15:07+0200

2021-07-16T15:07+0200

Nejvyšší peněžní trest dostal Kyselý, a to ve výši 2,1 milionu korun. Kadlec dostal zákaz činnosti na čtyři roky. Tehdejší šéf hospodářské kriminálky Radek Petrůje byl zproštěn obžaloby.Obžalovaní byli odsouzeni za vynášení informací ze čtyř z devíti žalovaných kauz. Ale to, že by je ovlivňovali, se prokázat nepovedlo.Soudce má dále za to, že v případu prohrála hlavně policie, podle něj kauza ukázala svět obžalovaných, kteří informace využívali pro své účely.Rozbořil dostal trest za podplácení, Kadlec za zneužití pravomocí a Kyselý za účast na zneužití pravomoci úřední osoby. Kyselý byl odsouzen na 18 měsíců s tříletou podmínkou a dostal pokutu v rozsahu 2,1 milionu korun. Kadlec byl odsouzen na dva roky s podmíněným odkladem na čtyři roky a dostal pokutu 144 tisíc korun. Rozbořilovi také soud uložil dvouletý trest s podmíněným odkladem na tři roky, plus ještě musí zaplatit peněžní trest ve výši 180 tisíc korun.Podle obžaloby Kadlec Kyselému poskytoval informace z devíti trestních kauz, soud je však odsoudil pouze za čtyři trestná jednání – kauza Králík, Kaštilová – Tesařová, kauza olomouckého akvaparku a kauza jezdeckého areálu v Lazcích, kde šlo o podezření z možného dotačního podvodu, kvůli kterému byl odsouzen bývalý hejtman Rozbořil.V ostatních kauzách podle soudce chybí důkazy, obvinění proto byli zproštěni viny.Důkazy v kauze byly získány většinou na základě odposlechů. Na těch jsou zachyceny schůzky aktérů v restauracích nebo kavárnách, ale také z kuřárny olomouckého pracoviště GIBS a kanceláře Kadlece na krajském policejním ředitelství. Důkazový materiál obsahoval nahrávky na 130 CD s hodinami rozhovorů.Obvinění svoji vinu popírali. Kadlec například tvrdil, že naopak vykonával operační činnost a informace získával od Kyselého, soud jeho tvrzení však nepřesvědčila.Kauza vznikla 13. října v roce 2015, kdy Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) zasahoval v Praze a Olomouckém kraji. Jednání bylo soudem otevřeno v únoru loňského roku. Kyselý se jednání neúčastnil, prý ze zdravotních důvodů. K soudu se nedostavil ani tentokrát.

