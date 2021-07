Volby budou konfliktem starých proti mladým, bohatých proti chudým

https://cz.sputniknews.com/20210716/volby-budou-konfliktem-starych-proti-mladym-bohatych-proti-chudym--15163837.html

Způsobí říjnové sněmovní volby rodinné rozepře? Vyloučeno to není. Táta a máma mohou hlasovat za jistoty a důvěru v normální budoucnost, ratolesti za změnu s dredami. A děda s babičkou? Ti se budou modlit, aby nebylo hůř, a budou volit „své“ strany.Česká společnost je před volbami rozdrolená do několika táborů. Až to vypadá, že hlasování o poslancích bude generační boj. Alespoň tak to vidí sociologické šetření, které se objevilo v médiích.Agentura Phoenix Research zkoumala pro deník Aha!, jak vypadá typický volič jednotlivých politických subjektů. Data ukázala, že v naší zemi neexistuje strana, která by lákala všechny kategorie české společnosti. Místo toho tu vidíme dělení podle majetku, vzdělání, ale i stáří.Typický volič hnutí ANO Andreje Babiše má blízko k důchodu a má spíše nižší příjem, z dat pro deník Aha! konkrétně vyplývá, že jde o kategorii 55 plus s měsíčním příjmem do 25 tisíc korun a s bydlištěm mezi 10 a 40 tisíci obyvateli. Hnutí ANO má také více voličů ženského pohlaví. To znamená, že už se nejedná o hnutí pro ekonomicky aktivní lidi a soukromníky.O voliče vyšších věkových kategorií a z menších měst se přetahují zejména ANO, ČSSD a KSČM. Všechny tři subjekty mají nejvyšší oblibu u voličů starších 55 let. Typickým voličem ČSSD i KSČM je starší muž s nižším příjmem do 25 tisíc korun měsíčně, který bydlí v menším městě s počtem obyvatel do 10 tisíc. Zatímco nejvyšším vzděláním voliče ČSSD je střední odborné učiliště, tak typický volič KSČM je středoškolsky vzdělaný.A jak se to má s mlaďochy? Podle očekávání. Mladí voliči nejvíce preferují Piráty. Jejich typický volič je středoškolsky vzdělaná studentka ve věku do 24 let. Naopak STAN, který jde do voleb právě s Piráty, má svého typického voliče ve věku 35-44 let s měsíčním příjmem do 50 tisíc korun. A asi proto se dali dohromady, aby jejich koalice přilákala co největší spektrum voličů.Konkurující koalice to má opačně. Voliči stran koalice Spolu, která sdružuje ODS, TOP09 a KDU-ČSL, si jsou velmi podobní. Jde o muže ve věku 35-44 let s vyšším příjmem a bydlištěm ve větším městě. Jediným rozdílem je vzdělání, zatímco ODS a TOP09 preferují voliči se středoškolským vzděláním, tak KDU-ČSL volí častěji volič s výučním listem.Posledním subjektem, který byl agenturou Phoenix Research zkoumán, je SPD Tomia Okamury. Zde je typický volič ve věku 45-54 let s měsíčním příjmem mezi 25 až 50 tisíci. Jeho bydliště má 10 až 40 tisíc obyvatel a je stejně, jako volič KDU-ČSL, vyučený.Co z toho usuzovat? Konzervativním hodnotám dávají přednost starší, ačkoli možná méně majetnější občané. Politickou revoluci a změny si přejí mladší a bohatší. Ti první rádi proti něčemu bojují, ti druzí asi vidí možnost rozmnožit své bohatství.Jak je to doopravdy? Co šetření vypovídá o naší společnosti? O tom Sputnik hovořil se známým politickým analytikem a sociologem Janem Klánem.„Tento typ výzkumu se dělá poměrně často v rámci volebního chování české populace. Výsledky mě nijak nepřekvapují. Ukazuje se totiž pořád to samé, že mladí lidé volí vesměs pravicové strany a starší lidé levicové. Zajímavé zjištění je spíš u Pirátů, kde se ukazuje, že je volí hodně mladí lidé a zejména prvovoliči. Ukazuje se, že Pirátská strana bude těžit z tohoto elektorátu a ne nadarmo se říká, že jestliže zaběhnuté politické strany nedokázaly mladým lidem – většinou mileniálům – nic nabídnout a nějak je přilákat do svých řad, tak si museli založit svoji „rebelskou“ stranu věčného mladí. Zde bude pravděpodobně odlišnost od Pirátských stran na západě. Popularita této strany se udrží do chvíle, než skončí Ivan Bartoš. Co se týká koalice SPOLU, tak je logické, že je budou volit bohatší lidé, když se toto uskupení rekrutuje ze stran, které zajímá byznys, bohatství, privatizace. Naproti tomu lidé, kteří hledají jistoty svému životu a stáří, budou častěji volit levici (KSČM častěji než ČSSD) nebo ANO, které dnes de facto nahrazuje ČSSD," míní renomovaný expert.Volby budou vypadat jako střet konzervativního stáří proti rozjuchanému mladí. Nehrozí to hlubším společenským konfliktem?„Tento typ konfliktu můžeme pozorovat ve všech rozvinutých kapitalistických zemích a u nás se začal hodně projevovat po roce 2000, kdy nastoupil tvrdý kapitalismus, který postavil hráze mezi skupiny lidí a celé vrstvy obyvatel. Nástup ryzí konzumní společnosti navíc znamenal, že lidé přestali myslet na jistoty, ale začal je zajímat život tady a teď. To vše ve spojení s honbou za zážitky. Mladí lidé narození po roce 1990 a po roce 2000 tolik nehledí na věci, které je čekají někdy v budoucnu, ale kupují (zadlužují se) v rámci užívání svobody, cestování a bez starostného života. S tím souvisí i odklad rození prvního potomka – nejdříve si chci užívat a poté něco řešit. Fenomén věčného mládí hraje rovněž silnou roli, kdy vám reklama neustále předkládá, jak je nutný být pořád mladý a stejně tak i vypadat. Tohle starší lidi deprimuje, i když se často snaží vypadat i chovat jako mladí. Jenže mladí lidé na ty staré mnohdy nahlíží silně nevraživě. Známe různé případy toho, jak mladí staré lidi uráží nebo napadají. Zde si ale mladí musí uvědomit, že i oni budou jednou staří. Jenže oni takto v rámci reklamy, která je postavena na kultu mládí, neuvažují a to je špatně.Můžeme tedy tvrdit, že za společenský rozkol mezi mladými a starými může primárně reklamní kult věčného mládí. Z toho lze usuzovat, že mladí lidé budou volit ty strany, které jim budou umožňovat naplňovat tento kult za každou cenu – jedná se zejména o pravicové subjekty, které se neustále ohánějí demokracií, svobodou, konzumem a neomezenými možnostmi za každou cenu. To je obrovský problém pro budoucnost, kdy se může stát, že lidé volbou pravicových stran přijdou o veškeré jistoty, které jim dává sociální stát a levicová politika," říká pan Klán.Proč neexistuje u nás strana, která by lákala všechny skupiny české společnosti? Co tomu brání?„Tohle je velice zajímavá otázka. Každá politická strana se zaměřuje na určité typy voličů, kteří jsou si podobní a na ně působí dlouhodobě. Z minulosti víme, že nejvíce procent ve volbách dostávaly ty politické strany, které byly široce rozkročeny kolem středu. Tuto pozici si dlouho držela ČSSD, kterou ale posléze nahradilo hnutí ANO. U těchto stran se snoubila jak pravicové politika, tak sociální témata a buď převažovalo jedno, nebo druhé. Tím se k těmto stranám přiklonilo hodně lidí, kteří se rozhodují ve volbách na poslední chvíli, případně ti lidé, kteří nejsou nějak hodnotově výrazně ukotveni. Můžeme tedy tvrdit, že dnes hnutí ANO plní funkci strany, která je široce rozkročena a dnes plně přebírá elektorát ČSSD. Bylo by logické, kdyby Andreje Babiše volili nejbohatší lidé a bohatí, protože i on sám je nejbohatší. Jenže je tomu jinak a volí jej hlavně střední třída, senioři a chudší lidé, protože se domnívají, že se jedná o člověka, který nekrade a je ve své podstatě sociálním kapitalistou.Do budoucna si myslím, že u nás žádná velká strana, která by stahovala široké spektrum lidí, nevznikne. Spíš mám obavu, že naše politická scéna bude ještě více fragmentovaná a nastane ještě větší povolební chaos. Ostatně na tomto stavu má nemalý podíl kapitalismus, který dokázal naši společnost silně rozdělit a fragmentovat, stejně tak dokázal fragmentovat politickou scénu. Z toho plyne, že ke vzniku silné středové strany nejsou podmínky a ani kapitál tuto věc nedovoluje. Tomu totiž vyhovuje roztříštěnost, nejednotnost a chaos, na kterém vydělává a obhajuje svoji existenci v rámci demokratického a parlamentárního způsobu řízení společnosti," říká politický analytik Jan Klán.

