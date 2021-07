Záplavy v Německu již mají 93 obětí, přes tisíc lidí je nezvěstných

https://cz.sputniknews.com/20210716/zaplavy-v-nemecku-jiz-maji-93-obeti-pres-tisic-lidi-je-nezvestnych-15159164.html

Ve spolkové zemi Porýní-Falc mají záplavy již 50 obětí, agentura DPA cituje policejního mluvčího v Koblenzi. Zároveň podle něj panují obavy, že mrtvých bude ještě více.Včera ministr vnitra Porýní-Falc Roger Lewentz mluvil o nejasném osudu 40 až 60 lidí. V okresu Ahrweiler se mluvilo dokonce o 1 3000 pohřešovaných lidech. Agentura DPA uvádí, že v okresu stále částečně nefungují telefonní sítě, proto se mnoha lidem nelze dovolat.Špatná situace je také ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, kde si záplavy vyžádaly 30 lidských životů, aktuální bilance však zatím nebyla zveřejněna. Obec Erftstadt nedaleko Kolína nad Rýnem hlásí několik zřícených domů, podle místních se z pod trosek ozývá volání o pomoc, záchranáři se k lidem dostávají na člunech.Povodně v NěmeckuPřipomeňme, že sousední Německo zasáhly silné lijáky, které přerostly v povodně. Ve městě Adenau se kvůli vytrvalým extrémním bouřím dokonce zřítilo šest domů. Český prezident Miloš Zeman kvůli neštěstí kondoloval svému německému protějšku Franku-Walteru Steinmeierovi.Po extrémních lijácích a následných povodních v Severním Porýní-Vestfálsku a dalších spolkových zemích Němci zatím registrují 81 mrtvých. Počet obětí přitom v posledních hodinách neustále roste. Mnozí lidé prchali před povodněmi na střechy svých domů, na pomoc jim byly poslány záchranářské vrtulníky.Mnoho domů zůstalo po povodních s narušenou statikou. Doprava, a to jak silniční tak i železniční, zůstala na mnohých místech přerušena. Německá železnice vyzývá občany, aby své případné cesty odložili.

