Babiš podává žalobu na černošické úředníky kvůli prošetřování jeho údajného střetu zájmů

Připomeňme, že Městský úřad v Černošicích zahájil s Babišem řízení o přestupku letos v dubnu, a to na základě podání protikorupční nevládní organizace Transparency International. Nyní úřad zveřejnil oznámení, že Babiš podal žalobu kvůli prošetřování svého údajného střetu zájmů.Transparency International tvrdí, že v rozporu se zákonem o střetu zájmů Babiš ovládá některá média. Hrozí mu za to pokuta od 5 do 250 tisíc korun.Kauza se táhne již od srpna 2019, kdy úředníci dali Babišovi, který má trvalé bydliště v Průhonicích spadajících do MČ Černošice, udělili pokutu 200 tisíc korun. Podle nich, ačkoli Babiš vložil holding Agrofer do svěřenského fondu, nadále ovládá společnosti Londa, Stanice O a Mafra.Úředníci vycházeli z toho, že premiér může ovlivňovat lidi ve svěřenském fondu a přes ně i chod společnosti Agrofert. Městský úřad přitom upozornil, že jedním z členů fondu je i premiérova manželka Monika Babišová.Premiér nato podal odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, který mu vyhověl a řízení zastavil. Podle Krajského úřadu se nepodařilo prokázat, že by Babiš ve vztahu k uvedeným médiím ve střetu zájmů byl. Dále konstatoval, že černošičtí úředníci v kauze o střetu zájmů překročili hranici zákonného správního uvažování.To, že se Babiš nachází ve střetu zájmů, tvrdí kromě černošického úřadu i Evropská komise, která na jaře zpracovala auditní zprávu. Podle jejích autorů je zásadní, že Babiš jmenoval všechny vedoucí fondu a může je i odvolat. Stejně jako Městský úřad dospěli autoři auditní zprávy k závěru, že přes tyto vedoucí tak může ovládat firmy, které vložil do fondů.Nicméně Babiš trvá na tom, že dodržuje všechna zákonná opatření a ve střetu zájmů není.Kauzou střetu zájmů se bude nově zabývat Úřad evropského veřejného žalobce. Ten spolu s případem střetu zájmů Andreje Babiše z České republiky zatím převzal 12 trestních kauz spojených s hospodářskou kriminalitou, které mají negativní dopad na evropský rozpočet.

