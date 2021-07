https://cz.sputniknews.com/20210717/co-je-male-to-je-mile-maringotky-zazivaji-v-ceske-republice-obrozeni-stavitel-vysvetluje-proc-15166870.html

Co je malé, to je milé. Maringotky zažívají v České republice obrození. Stavitel vysvětluje proč

Zdražení panelových bytů a chalup v tomto roce téměř o čtvrtinu, včetně známého omezení dennodenního života ve městě, obnovily zájem Čechů o pořízení... 17.07.2021

Dle odborníků měla pandemie přinést propad cen bytů o 15 %, nicméně se tomu tak nestalo. Pražské panelové byty naopak zaznamenaly zdražení své ceny o pětinu, nemluvě o chatách. Navzdory příznivým úrokovým sazbám a zrušení dani z nabytí nemovitosti nárůst zájmu o koupi vlastního bydlení podněcovaly obavy z inflace.Společenské pohodě také slabě prospíval lockdown a změny protiepidemických opatření. Není divu, proč se poslední dva roky zvýšil počet zájemců o bydlení v mobilních domech, neboli tiny housech: jedná se o finančně přijatelnější bydlení s rychlou realizací. Tento typ bydlení, který lze využívat jak celoročně tak i sezónně, je mezníkem mezi chatou a karavanem. Móda tiny housů se rozjela ve Velké Británii a USA především jako rekreační bydlení ale také i kvůli nutnosti dojíždění do práce.Obydlí „na kolech“ má i českou podobu: maringotka. „Růst poptávky je samozřejmě spojen s aktuální zdravotní krizí ve světě a tím, že lidé jsou v případném lockdownu raději na svých zahradách a pozemcích, než zavření v bytě ve městě,“ potvrzuje Tomáš Zajíček, stavitel a zakladatel společnosti Lidé z maringotek.Bydlení dávno zakořeněné v ČRV České republice býval tento typ bydlení využíván jako přechodné bydlení na stavbách, nebo zázemí pro zájmové skupiny, například rybáře nebo milovníky kol. V několika posledních letech získal oblibu i u mladých párů vnímavých k šetrnému zacházení s přírodou, pro které se maringotky stávají prvním vlastním bydlením.Tomáš Zajíček své vlastní podnikání rozjel po úspěšném osobním projektu a letitých zkušenostech ve stavbě rodinných domů, které se rozhodl přetvořit v naplňující stavební činnost. Potvrdil, že tento typ bydlení není Česku cizí.V rozhovoru uvedl, že stavění prvního tiny housu, který budoval pro své vlastní žití, ho velmi bavilo. Rád pracuje se dřevem a díky letitým zkušenostem s výrobou modulových rodinných domů, které získal ve svém předchozím zaměstnání, bylo započetí výroby tiny housů na prodej jen otázkou času. Dodal, že z naplňujícího koníčku se stalo plnohodnotné povolání: „Člověk by měl dělat, co ho baví, pak totiž nechodí do práce, ale do zábavy, což si myslím, je jeden z hlavních cílů o které by měl člověk usilovat.“Zajíček také potvrdil, že růst zájmu poptávky po bydlení na kolech podnítil i konkurenci v oboru, díky které je na trhu velký výběr firem a designových studií nabízejících realizaci podobných projektů. „Zvýšil se i počet tuzemských výrobců, což si myslím, že je dobře. Konkurence může být dobrým motivátorem jak ve zlepšování kvality a efektivity výroby, tak k regulaci mnohdy přemrštěných cen některých výrobců,“ uvedl stavitel.Administrativní náležitostiJednou z významných výhod maringotky je to, že její výstavba nevyžaduje stavební povolení, a proto ani kolaudaci a zápis do katastru nemovitostí. Je ale nutné zajistit souhlas stavebního úřadu s umístěním mobilního domu, aby bylo v souladu s územním plánováním. K žádosti o vydání územního souhlasu by zájemce měl doložit vlastnické právo k pozemku včetně (případně jiný doklad prokazující, že se nebude stavět na cizím pozemku) a dokumentaci k mobilnímu domu.Dle Ivy Kopecké, expertky na reality, bude potřeba vyjádření od technické a dopravní infrastruktury. Při umístění tiny housu je také třeba dbát, aby se nacházel nejméně dva metry od hranice pozemku. V opačném případě bude potřeba získat souhlas majitelů jiných sousedních pozemků. Doba vyřízení žádosti na úřadě trvá ze zákona 30 dní.Z právního hlediska je mobilní domek výrobkem plnícím funkce stavby, a proto podléhá režimu stavebního zákona. Dle Kopecké pokud by byl mobilní dům využíván pro bydlení nebo pro rekreaci, vztahují se na něj stejná pravidla jako pro stavbu rodinného domu stanovená ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. Pravidla se týkají světlé výšky místnosti, šířky chodby, energetické náročnosti, plochy místností. Výrobek musí splňovat hygienické normy a předpisy požární bezpečnosti (Pro přesnější podrobnosti a aktuální znění zákonů doporučujeme získat informace na příslušném úřadě; pozn. red.).Technické rysy maringotkyDle slov Tomáše Zajíčka je minimální půdorysný rozměr maringotky na celoroční bydlení 2*4 m s patrem na spaní. Dodal, že největší rozměr tohoto typu bydlení činí 12*4 m. V tomto případě je limitovaná přeprava a manipulace, což je u tohoto rozměru pravděpodobně hraniční.Cena hotového tiny housu s rozměrem 7*2,5 m s patrem na spaní začíná na částce 530.000 Kč s DPH, ale dá se od společnosti Tomáše Zajíčka pořídit i levnější varianta na dodělání, kde se lze dostat i na 190.000 Kč s DPH. Cena je dle jeho slov na dohodě.Maringotka je mimo jiné i kreativním projektem šitým na míru. Může budoucí majitel stavět jak na základě vlastní představy, tak i za pomoci návrhu architektonické společnosti. „Ještě jsme nestavěli dva domky úplně stejné a fantazii se meze nekladou. Klient si může vytvořit návrh sám, nebo ve spolupráci s námi, nebo s architektem, který se v dané problematice pohybuje a rozumí ji. Prvním krokem při uvažování o mobilním bydlení by ale mělo být ověření si možnosti umístění na odpovídajícím úřadě,“ řekl na závěr Tomáš Zajíček.

