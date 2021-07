https://cz.sputniknews.com/20210717/destive-pocasi-suzuje-cr-liberec-zasahly-vydatne-deste-a-musely-byt-uzavreny-dokonce-nektere-ulice-15176197.html

Deštivé počasí sužuje ČR. Liberec zasáhly vydatné deště a musely být uzavřeny dokonce některé ulice

Jak dříve varovali meteorologové, tak se i stalo. Na některých místech Česka se objevil vydatný déšť a bouřky. Takové počasí například zasáhlo severní Čechy a... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

Situace v Liberci není ideální a déšť rozhodně neustává. Intenzivně pršet zde začalo již před polednem a pokračovat by to mělo až do 18.00 hod. I poté jsou ale očekávány přeháňky a déšť by měl ustát až kolem půlnoci.Nejnovější informace z daného místa hovoří o tom, že se ve městě musely uzavřít některé ulice. Neprůjezdná je například Fibichova nebo Rychtářská ulice. Pokud jde o Fibichovu ulici pod libereckou zoologickou zahradou, tu zaplavila voda.Uzavírka se nevyhnula ani Rychtářské ulici. Tam se kvůli dešti dokonce propadla vozovka. Nicméně, problémy jsou hlášeny i na jiných místech. Někde totiž tlak vody vyrazil těžká víka kanálů. Mluvčí hasičů navíc upozornil, že níže položené úseky mohou být pod vodou.V libereckém hotelu Impuls pak také museli zasahovat hasiči, kteří zde odčerpávali vodu. Vodní laguna tam totiž ohrozila centrální elektrický rozvaděč ve sklepě. Kromě toho hasiči museli evakuovat dětský táboru Mníšku na Liberecku.Kvůli dešti se ale začaly zvedat také hladiny některých řek a potoků. Zmiňme, že nyní platí stav ohrožení takéna Smědé v Raspenavě, na nižším druhém povodňovém stupni je Oleška v Dětřichově a první povodňový stupeň je na Lužické Nise v Liberci, na Kunratickém potoce a Jeřici v Mníšku. Informoval o tom krajský povodňový web.Déšť navíc komplikuje situaci i jinde v ČR. Například v Mikulášovicích se protrhla hráz rybníka, ve Vilémově voda zaplavila silnici.Varování meteorologůJiž dříve se objevilo varování meteorologů, které pojednávalo o tom, že Česko v sobotu a v neděli opět zasáhnou silné bouřky. Českýhydrometeorologický ústav v souvislosti s tím dokonce v sobotu zpřísnili výstrahu před nebezpečným jevem. Bouřky totiž zřejmě budou silnější, než se původně předpokládalo.Připomeňme, že výstraha před velmi silnými bouřkami od dnešního dopoledne do nedělního rána platí v příhraničních okresech Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Na Moravě se varování týká celého Moravskoslezského kraje, většiny kraje Olomouckého a severu Zlínského kraje.

