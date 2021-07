Jak správně skladovat brambory, aby déle vydržely? Šéfkuchař se podělil o jednoduché tipy a triky

https://cz.sputniknews.com/20210717/jak-spravne-skladovat-brambory-aby-dele-vydrzely-sefkuchar-se-podelil-o-jednoduche-tipy-a-triky-15171519.html

Brambory jsou jednou z nejpopulárnějších ingrediencí v každé domácnosti. Problémem však je, že při dlouhodobém skladování postupně ztrácejí svou čerstvost a... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

Ukázalo se však, že stačíudělat jen pár jednoduchých opatření k tomu, aby bylo možnébrambory skladovat dlouho. Indický oblíbenýkuchař a restauratér Kunal Kapur se podělil o několik svých tipů a triků na Instagramu.Šéfkuchař tak navrhuje následující řešení:Recept na přípravu bramborové kašeLahodná a velmi jednoduchá příloha, ideální k obědu i večeři, to je bramborová kaše. Přidáním ryby nebo masových pokrmů navíc získáte kompletní a plnohodnotný oběd. Bramborová kaše se takéskvěle hodí k jakémukoli zeleninovému salátu.Kuchaři radí, že nejchutnější jsou středně velké brambory s růžovou slupkou. Při nákupu by navíc lidé měli věnovat pozornost vzhledu brambor, protože tmavé skvrny na nich mohou naznačovat, že jsou zmrzlé. A bramborová kaše z takových brambor bude mít nasládlou chuť, což nemá každý má rád.Postup přípravy:A to je vše! Můžete podávat.

