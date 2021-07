https://cz.sputniknews.com/20210717/jsi-ta-nejkrasnejsi-zena-jaka-kdy-existovala-56leta-porizkova-opet-dostala-sve-fanousky-do-kolen-15170898.html

„Jsi ta nejkrásnější žena, jaká kdy existovala." 56letá Pořízková opět dostala své fanoušky do kolen

I když tato kráska v polovině letošního roku oslavila již 56. narozeniny, málo kdo by jí tento věk tipoval.

Pavlína Pořízková neustále dokazuje, že je hříčkou přírody. Jak jinak si totiž vysvětlit, že ve svém věku vypadá tak, jak vypadá. Svým vzhledem totiž strčí do kapsy i o generaci mladší modelky. A to je co říct!Naposledy to všem dokázala, když se na sociální síti podělila o své nové fotografie u moře. Na nich je zachycena v plavkách a krásně tak vynikla její figura, včetně vypracovaných břišáků.U první fotografie se svým fanouškům svěřila, že aktuálně relaxuje a čerpá energii u svých přátel na Kostarice v jedné z luxusních vil v komplexu Hermosa Hills.Více než vila na obrázku ale uživatele zaujala samotná Pavlína.Okamžitě se tak objevily komentáře o tom, jak je bývalá supermodelka nádherná a neuvěřitelná.„Vypadáš úžasně!“ ozývalo se. Jiní zase dodávali, že Pavlína na tomto místě jenom září.Také druhá fotografie sklidila velký úspěch. Na ní je Pavlína zvěčněna na pláži, v plavkách, jak v ruce drží knihu.A ozývali se další. Ti psali, že to Pavlíně moc sluší. Dokonce jí chválili klobouk, který měla na sobě.„Jsi v tom klobouku tak roztomilá,“ zaznělo.Vypadá to tedy, že se mnohým mužům z Pavlíny stále podlamují kolena. Tato modelka navíc není krásná jen navenek, ale i uvnitř.Pavlína PořízkováDotyčná svou kariéru topmodelky začala už ve 13 letech, kdy žila s matkou a bratrem ve Švédsku. Pořízková byla v 80. letech jednou z nejpopulárnějších modelek Evropy a nejmladší modelkou na obálce Sports Illustrated Swimsuit Issue.Tato kráska je známá také tím, že fotila pro Playboy i Harper´s Bazaar, tančila v americké obdobě Stardance, zabodovala s knihou Léto modelky, objevila se na filmovém plátně, byla porotkyní reality show America´s Next Top Model. Největší úspěch ale sklidila již v roce 1992, kdy se dostala mezi desítku nejkrásnějších žen světa.Co se týče jejího soukromého života, už v roce 1989 se provdala za zpěváka rockové skupiny The Cars Ricka Ocaska a vychovali spolu dva syny Jonathana Ravena a Olivera Oriona. Pár ale nakonec po dlouhých 28 letech manželství oznámil rozchod. Připomeňme také to, že Rick Ocasek v září 2019 zemřel.

