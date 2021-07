https://cz.sputniknews.com/20210717/kardiolozka-uvedla-potraviny-ktere-snizuji-krevni-tlak-15163326.html

Kardioložka uvedla potraviny, které snižují krevní tlak

Kardioložka uvedla potraviny, které snižují krevní tlak

Lékařka kardioložka Valentina Bajdinová v rozhovoru pro Sputnik promluvila o tom, co má být na jídelníčku lidí s vysokým krevním tlakem. Připomenula, že... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-17T00:15+0200

2021-07-17T00:15+0200

2021-07-17T00:15+0200

zdraví

tipy

dieta

potraviny

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1209/40/12094015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_02504d81d1436f941991973caea2d865.jpg

A jedním z nejlepších prostředků na rozšíření cév je kyselina mléčná, kterou obsahují mléčné výrobky: kefír, rjaženka, tvaroh a vareněc. „V mírném množství – asi jedna sklenice – stabilizují všechny tyto nápoje krevní tlak,“ řekla primářka SM-kliniky v Petrohradu.Podle jejích slov k nápojům, které jsou pro hypertoniky užitečné, patří také červený čaj karkade, díky antioxidačním vlastnostem a obsahu vitaminu C rozšiřuje cévy. Krevní tlak snižuje také kokosová voda, která má močopudný účinek, a kakao, které je bohaté na draslík a ve spojení s mlékem také na vápník. Kladný účinek má už 200 gramů pravého kakaa.Podle jejího názoru je užitečný také česnek, který obsahuje alicin – látku ze skupiny éterů, která uvolňuje stěny cév. Je možné na jídelníček zařadit také špenát, kopr a petržel, které mají močopudný účinek.Lékařka přitom podotkla, že správný jídelníček je opatření sice prospěšné, ale jen pomocné. Na snížení krevního tlaku jsou potřebné léky, které předepisuje váš lékař.Nápoje normalizující funkci jaterDietoložka a gastroenteroložka Alina Budakovskaja dříve ve vysílání televizní stanice Moskva 24 uvedla nápoje, které normalizují funkci jater.Podle jejích slov jsou nejužitečnější mrkvová a tykvová šťáva. Mrkev stejně jako i všechny ostatní oranžové a žluté plody obsahuje mnoho karotenoidů, které snižují ničivý účinek toxinů. Denní norma je sklenice o objemu 250 mililitrů.Za neméně užitečnou se považuje také minerálka, zejména pokud obsahuje hydrouhličitan vápníku (jinými slovy, má být nápoj středně nebo velmi slaný).Dietoložka podotkla, že zdraví lidé by měli pít jednu sklenici minerálky denně půl hodiny před jídlem. Při poruchách funkce jater se doporučuje pít denně až tři sklenice.Kromě toho bychom neměli zapomínat na kávu, protože kofein aktivuje vylučování fermentů jater, které ovlivňují metabolismus. Budakovskaja doporučuje přitom pravou, a nikoli instantní kávu, maximálně dva až tři šálky denně. Doporučuje se také bílá káva s netučným mlékem (maximálně 2,5 % tuku).Mléko samotné se také doporučuje pro zlepšení funkce jater, musí to ale být mléko s nízkým procentem tuku.

https://cz.sputniknews.com/20210716/vedci-promluvili-o-vlivu-casu-konzumace-jistych-potravin-na-vznik-rakoviny-a-cukrovky-15156311.html

Vladimír Štumpa Co je to rjaženka a vareněc ? 🏁🏁🏁🏁🏁 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tipy, dieta, potraviny