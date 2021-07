https://cz.sputniknews.com/20210717/myslite-si-ze-pomeranc-je-kralem-vsech-potravin-s-vitaminem-c-zkuste-to-znovu-15165307.html

Myslíte si, že pomeranč je králem všech potravin s vitaminem C? Zkuste to znovu!

Myslíte si, že pomeranč je králem všech potravin s vitaminem C? Zkuste to znovu!

Když jste nachlazení a máte oslabený imunitní systém, často sáhnete po sklenici pomerančového džusu, že? Pomeranče spolu s dalšími citrusovými plody jsou vždy...

Vitamin C je ve vodě rozpustný vitamin a antioxidant, který může jak pomoci zlepšit stav vaší pokožky, tak udržet váš imunitní systém zdravý. Podle časopisu Indian Journal of Clinical Biochemistry bylo také prokázáno, že vitamin C je prospěšný pro snížení rizika vzniku chronických onemocnění, jako je rakovina, ateroskleróza, cukrovka, neurodegenerativní onemocnění.Lidé tedy přirozeně sahají po pomeranči (nebo pomerančové šťávě), když si myslí, že potřebují trochu posílit imunitu vitaminem C. Doporučená denní dávka vitaminu C se pohybuje kolem 90 miligramů, přičemž limit je 2 000 miligramů denně.Web Eat This, Not That! se zaměřil na nutriční údaje různých potravin bohatých na vitamin C, aby zjistil, které oblíbené potraviny mají více vitaminu C než pomeranč. Výsledky vás možná překvapí. Pokud vás tedy už nebaví pít pomerančový džus, když potřebujete posílit imunitu, přinášíme vám potraviny, které byste mohli konzumovat místo něj.Tipy na potravinyJako první uvedl web kiwi. Ačkoli množství vitaminu C v jednom středním kiwi se blíží množství v pomeranči, toto ovoce je výrazně menší - to znamená, že můžete klidně sníst dvě a množství vitaminu C zdvojnásobit.Věřte tomu nebo ne, ale kapusta má ve skutečnosti více vitaminu C než pomeranč! Kapusta patří mezi brukvovitou zeleninu a řada brukvovité zeleniny je známá vysokým obsahem vitaminu C.Jako další ovoce uvádí web jahody. Malé jahody mají více vitaminu C než pomeranč. Růžičková kapusta je další zeleninou, která je plná vitaminu C. Přidejte si na talíř jeden šálek vařené růžičkové kapusty, čímž si splníte denní dávku vitaminu C a zároveň získáte přísun vlákniny, vitaminu K, kyseliny listové, draslíku a dalších látek.Další brukvovitá zelenina bohatá na vitamin C, kterou si můžete dát, je brokolice. Studie dokonce ukazují, že pravidelná konzumace brukvovité zeleniny může pomoci snížit oxidační stres a snížit riziko vzniku rakoviny. V neposlední řadě zmiňuje web ještě žlutou papriku.

Vladimír Štumpa Vařená růžičková kapusta nemá žádný pro tělo využitelný vitamin C. Když projde 100 celsiovými stupni, změní se na neúčinný. Pomeranč, mandarinka jsou příliš sladké. Grapefruit také není vhodný. Z citrusů vyhovuje jen citron, který jediný i odkyseluje organismus. Vitaminem C se v podstatě nelze předávkovat. Vyloučí se močí. A játra vpustí do těla, do krve, jen potřebnou dávku vitaminu C. 🏁🏁🏁🏁🏁🏁 0

