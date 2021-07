https://cz.sputniknews.com/20210717/nebudu-reprezentovat-stat-ktery-me-nerespektuje-mma-zapasnik-muradov-se-drsne-vyjadril-o-cesku-15169592.html

„Nebudu reprezentovat stát, který mě nerespektuje.“ MMA zápasník Muradov se drsně vyjádřil o Česku

„Nebudu reprezentovat stát, který mě nerespektuje.“ MMA zápasník Muradov se drsně vyjádřil o Česku

Česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, Makhmud „Mach“ Muradov, již nějakou dobu žije v Česku, Když před nedávnem vyhrál zápas v... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-17T11:04+0200

2021-07-17T11:04+0200

2021-07-17T11:04+0200

celebrity

machmud muradov

monika bagárová

stát

občanství

rozhovor

kritika

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1c/12278011_0:3:1200:678_1920x0_80_0_0_3c3f57313221186177fbee1306c5ec6c.jpg

Za drsným vyjádřením Makhmuda Muradova stojí jeho přesvědčení o tom, že jej Česko nerespektuje. A k takovému pohledu na věc má hned několik důvodů. Ve zmiňovaném rozhovoru například nastínil, jak to má s občanstvím a trvalým pobytem v ČR. Následně promluvil i o kritice, která následovala po jeho ostrých slovech na adresu Česka. Řeč přišla také na to, co vše musí Muradov v Česku zaplatit. I přesto, že státu odvádí velké peníze, ten pro něj prý není schopen udělat nic.V neposlední řadě v rozhovoru promluvil o tom, že musí pravidelně absolvovat návštěvy na cizinecké policii. Za zmínku přitom stojí, že dle informací uvedených na webu ministerstva vnitra se trvalý pobyt vyřizuje do šedesáti dnů od vydání žádosti. Přechodný pobyt je povolen jen občanům EU a cizinci z jiných států mohou požádat o dlouhodobý pobyt. Pravidla pro udělení těchto dokumentů jsou ale přísná a celý proces je dost složitý. Makhmud MuradovMakhmud „Mach“ Muradov je česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer. Dotyčný se narodil v Sovětském Tádžikistánu a pochází z rodiny tádžických Uzbeků. Střídavě žije v Praze, v uzbecké Buchaře a v nevadském Las Vegas. Za zmínku stojí, že Mach nyní bojuje ve střední váze a je první uzbecký zástupce v elitní americké profesionální soutěži UFC, taktéž první MMA bojovník na světě, jenž se stal členem The Money Teamu, atletické stáje nejbohatšího bojového sportovce na světě, boxera Floyda „Money“ Mayweathera juniora. V minulosti byl šampionem ve střední váze několika českých MMA organizací.Pokud jde o osobní život, jeho partnerkou je zpěvačka Monika Bagárová, s níž má malou dcerku Rumiu.

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

machmud muradov, monika bagárová, stát, občanství, rozhovor, kritika, česká republika