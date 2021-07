https://cz.sputniknews.com/20210717/nebyla-to-nase-valka-za-cr-se-tam-nebojovalo-ondracek-komentuje-vyzvu-prijmout-afghanske-uprchliky-15172119.html

Nebyla to naše válka, za ČR se tam nebojovalo. Ondráček komentuje výzvu přijmout afghánské uprchlíky

Český poslanec Zdeněk Ondráček se důrazně ohradil vůči výzvě české novinářky Petry Procházkové, která považuje za nutné poskytnout pomoc Afgháncům prchajícím... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

Nástup hnutí Tálibán* v Afghánistánu, který probíhá na pozadí stahování amerických vojsk, vedl k obsazení řady okresů a útokům na velká města. Vládní síly přitom v řadě případů utíkaly před táliby do sousedního Tádžikistánu, aby zachránily své životy.Vývoj situace v Afghánistánu nezbytně povede ke zvýšení počtu uprchlíků, kteří se mimo jiné mohou ocitnout i v České republice, uvedla novinářka Petra Procházková. Jak zdůrazňuje dotyčná, válka proti radikálům v Afghánistánu byla prohrána a teď musíme pomoci těm Afgháncům, kteří utíkají před táliby.Snaha označit Česko za jednu z odpovědných zemí v rámci fiaska v Afghánistánu se ale zjevně nelíbilo českému poslanci Zdeňkovi Ondráčkovi. Podle něj je nepříznivý vývoj v tomto státě následkem vojenského a politického neúspěchu Washingtonu. Česká republika přitom byla zatažena do konfliktu, kde vůbec nešlo o české národní zájmy.Vojenský analytik shrnul výsledky stažení amerických vojsk z AfghánistánuNa začátku tohoto týdne se vojenský analytik Lukáš Visingr v rozhovoru pro Parlamentní listy svěřil se svým pohledem na situaci kolem končící vojenské přítomnosti sil NATO v Afghánistánu.Výsledkem nejdelší americké války se podle Visingra nepochybně staly tisíce zmařených lidských životů mezi všemi národy, které se do tažení zapojily, a také obrovské ztráty v oblasti vojenské techniky a financí. Co se týče následného vývoje v samotném Afghánistánu, Visingr předpokládá, že populárním předpovědím o tálibánské nadvládě by se mělo věřit s ostražitostí.Analytik totiž tvrdí, že Tálibán je ve skutečnosti jen velmi volná koalice různých skupin, zatímco opravdu přesvědčené jeho jádro je malé a skládá se přibližně z pár tisíc lidí. „Tohle jádro se potom zřejmě usadí v důležitých městech, většinu Afghánistánu ovšem dokáže kontrolovat jen nepřímo prostřednictvím vztahů s místními aktéry,“ poznamenal analytik.* Teroristická organizace zakázaná v RF

vladimir007 Jak jsem se mýlil v politice ! Jedno vydání Zeman už vydal, teď bude následovat pokračování. Tak nevím, jestli má Zeman špatné poradce, nebo na rady poradců kašle, fakt je ten, že ČR se v Afgánistánu zbytečně angažovala a nikdo mne nepřesvědčí, že to bylo kvůli spojenectví s usa (abysme podpořili spojence) nebo dokonce boj proti terorismu. Vyhráli tam snad teroristé ? To by byl smutný konec našeho "hrdinského" boje. A že bysme v Afgánistánu prohráli, jak se snaží vemluvit Procházková, to je úplný nesmysl. V Afgánistánu jsme byli kvůli naší hlouposti ! A to jednak kvůli poslancům a vládě, jednak kvůli prezidentovi, který to podporoval a zřejmě zhloupl a nechal se obalamutit americkým vyslancem, či americkým ministrem ... Prostě Fůůůj a je na čase, aby tady byla zavedená přímá demokracie a takové věci, jako vyhlášení války by měli odsouhlasit občané v referendu. Naši zástupci (poslanci a prezident) se prostě neosvěčili a je jasné, že nás politici obelhali, když tvrdili, že budou hájit 2

Mir Naivita generálů - plánovačů je neuvěřitelná. Všem by mělo být nařízeno dodatečné vzdělávání. Již si nejsem zcela jist (marxák jsem studoval před mnoha a mnoha léty), ale tuším, že Lenin uvedl: Nejkonzervativnější na světě je lidské myšlení (citát to není, ale smysl vystihuje). Kdyby onoho klasika neodsuzovali, ale přečetli a přemýšleli, tak se do podobných dobrodružství nepustí. V tomto připouštím omyl. Teorie neustálého růstu vyžaduje další a další trhy a ty jsou spojeny s novými územími a jeho obyvatelstvem. Zde si tedy dobře "nabil" ústa kapitál. Asi také nestudovali co měli. 1

