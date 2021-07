https://cz.sputniknews.com/20210717/problem-je-jinde-v-lidech-jako-vy-politik-ods-dostal-vyprask-kvuli-kritice-ekologickeho-planu-eu-15177219.html

„Problém je jinde: v lidech jako vy.“ Politik ODS dostal výprask kvůli kritice ekologického plánu EU

„Problém je jinde: v lidech jako vy.“ Politik ODS dostal výprask kvůli kritice ekologického plánu EU

Politik z ODS Jan Skopeček včera spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO) debatoval na ČT o plánech Evropské komise na dosažení v EU... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

2021-07-17T21:11+0200

2021-07-17T21:11+0200

2021-07-17T21:11+0200

motory

česko

evropská unie (eu)

klimatické změny

automobilový průmysl

ods

frans timmermans

debata

ekologie

evropská komise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/943/53/9435387_0:180:2000:1305_1920x0_80_0_0_aaf3744626dbbf7393588b4776853882.jpg

„Je potřeba si uvědomit, že jsme jedna z nejprůmyslovějších ekonomik světa, a je třeba si uvědomit, že čím větší podíl obnovitelných zdrojů, protože energie z obnovitelných zdrojů je samozřejmě dražší, tím větší rána pro naši ekonomiku, která je na průmyslu postavena,“ řekl Skopeček před kamerami České televize.Politik si myslí, že plány EK na konec spalovacích motorů v roce 2035 jsou uspěchané, a pokud na něm bude Evropská komise trvat, bude to znamenat, že Češi, Moravané a Slezané budou i po roce 2035 jezdit ve velmi starých autech se spalovacími motory nebo nebudou mít auto vůbec, protože pořízení elektromobilu bude nad jejich finanční možnosti. Na tyto problémy se Skopeček pokusil upozornit místopředsedu komise Franse Timmermanse, jenž je zodpovědný za ekologickou agendu.„Na včerejším setkání jsem předal F. Timmermansovi model českého auta a upozornil na význam automobilového průmyslu pro naši ekonomiku. Zákaz spalovacích motorů do r. 2035 by byl velkou ránou naší ekonomice. Zelená ideologie válcuje racionální přístup k potřebné ochraně přírody,“ zopakoval Skopeček svůj postoj k ekologickému plánu EU na Twitteru.Reakce voličůDrtivá většina komentujících důrazně nesouhlasila s názorem poslance ODS. Někteří mu například vyčítali, že strana ODS vůbec nemá žádný přístup k ochraně přírody, zatímco jiní poukazovali na jeho údajně diletantský přístup v otázkách klimatických změn.„S vaším „racionálním přístupem“ jsme to dotáhli sem. Běžte si hrát s autíčky a nepleťte se do věcí, kterým nerozumíte,“ doporučil Michal Berg.„Jak hodláte zabránit zahraničním vlastníkům (Češi už žádného většího výrobce nevlastní) rozhodnout o budoucnosti jejich vlastní výroby?“ zeptal se Štěpán Ryšavý.Mnozí komentující označovali Skopečkův postoj za demagogický a konzervativní, protože prý neuznává nevyhnutelnost technologického pokroku.„Zelená ideologie je ve skutečnosti věda. Ideologii a demagogii tu předvádíte vy. Pro Německo jsou auta ještě důležitější než pro nás a v Evropě jsou naopak v čele v zavádění moderních technologií. Problém je tedy jinde: v lidech jako vy,“ reagoval další uživatel.„Na včerejším setkání jsem předal F. Timmermansovi model motyky a upozornil na význam nevolnictví pro sklizeň...“ napsal další komentující.V komentářích se však našlo i pár těch, kteří vyjádřili svou solidaritu se Skopečkem.„Jo, tak si kupte drahý e-auto a jeďte s ním někam dál. Třeba 1200 km. Připočtěte si 4 hodiny na dobíjení, když budete mít štěstí… Výroba elektřiny taky zatím není zdaleka ekologická, a to nemluvím o výrobě a zejména likvidaci starých baterií... Cesta do slepé uličky…,“ tvrdí Dr. Sheldon.„Timmermans je radikální magor, který si vůbec neuvědomuje, že takto od stolu stanovený zákaz by vedl ke zhroucení mnoha ekonomik a k naprosté destabilizaci světa. Přechod pára/motor šel plynule, byl hnán ekonomickou efektivitou a trhem. Každý politik ví, že by to byl konec EU,“ je přesvědčena Kristina K. Blümelová.

https://cz.sputniknews.com/20210717/zahradil-zene-lidi-na-letnou-na-chvilkare-nespolehejte-pokud-se-nepostavime-eu-ted-bude-pozde-15175229.html

Mir K vystoupení pana Timmermanse a jeho nápadům jsem uvedl :Skvělá zpráva. Řeč přišla také na to, že Brusel navrhuje zásadní rozšíření systému emisních povolenek. To by zahrnovalo skutečnost, že jejich prostřednictvím by se mělo nově platit i za znečišťování ovzduší v důsledku silniční či lodní dopravy a vytápění budov. Schází mi v ní jedna zásadní věc. Bude uvedené poplatky také platit NATO? A kdo zaplatí znečišťování ovzduší hořícími ropnými vrty při válce i Iráku a jinde? Kolika ovzduší znečistily tzv. barevné revoluce a nesmyslné aktivity (cvičení) NATO? Ano, to byla lidská činnost. Kdy "zázračná" Greta svolá aktivisty před Bruselskou centrálu NATO. Vždyť tak jí jde o životní prostředí. A je zajímavé, ža ani jeden z diskutujících se nezmínil o nesmyslnosti válčení a jeho příčinách. Neví, nebo se bojí? 0

lesník Zachránit planetu klimaticky neutrální ekonomikou EU je prostě nesmysl. Srovnejte 560 milionů obyvatel EU a 8 miliard obyvatel planety, přitom největší znečišťovatelé jsou Čína a USA. Uhlíkové neutrality lze dosáhnout i jinými způsoby, například masívní výsadbou lesů na celé planetě. Zatím se „zelené plíce“ úspěšně likvidují. Prosazení elektromobility v EU není řešením ekologického problému planety. Ve svém komplexu, prokáže nefunkčnost elektrických přenosových sítí a přinese větší zatížení světového klima než dnes. 0

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

motory, evropská unie (eu), klimatické změny, automobilový průmysl, ods, frans timmermans, debata, ekologie, evropská komise