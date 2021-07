https://cz.sputniknews.com/20210717/protivzdusna-obrana-nepomuze-usa-vyviji-novou-raketovou-zbran-15172448.html

„Protivzdušná obrana nepomůže.“ USA vyvíjí novou raketovou zbraň

Pentagon udělal další krok v konfrontaci s Ruskem a Čínou – obranný koncern Raytheon vyvíjí principiálně novou okřídlenou raketu vzdušné dislokace s jadernou... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

Očekává se, že LongRange Standoff Weapon System (LRSO, zbrojní systém velkého dosahu) podstatně zvýší útočné možnosti letecké složky americké jaderné triády. O zvláštnostech LRSO se více dozvíte v příspěvku Sputniku.Nastavitelná sílaPrvní smlouvu o vývoji perspektivní okřídlené rakety AGM-181 pro strategické Letectvo USA se plánovalo uzavřít ještě v roce 2015. Tehdy však měl tento program mnoho odpůrců v Kongresu USA a v Pentagonu. Ti tvrdili, že je tato zbraň příliš drahá a málo účinná ve srovnání s jinými prostředky na přepravu jaderné nálože. Nicméně, v roce 2017 objednal obranný resort od koncernů Raytheon a Lockheed Martin dvě varianty okřídlené rakety.Na začátku července letošního roku byl za hlavního a jediného vývojáře zvolen Raytheon, a na projektování, letové zkoušky a přípravu sériové výroby byly uvolněny dvě miliardy dolarů. Perspektivní systém se plánuje zařadit do výzbroje do roku 2027, a zahájit masové dodávky vojskům od roku 2030. Pentagon počítá s tím, že dostane nejméně jeden tisíc AGM-181 pro strategické bombardéry B-52 a nejnovější B-21.O takticko-technických charakteristikách rakety je známo zatím jen málo. Američtí generálové nejednou prohlásili, že strategické letectvo musí mít zbraň schopnou překonat moderní členěný systém protivzdušné obrany. To znamená, že AGM-181 bude používat kompozitní materiály a jiné prvky tzv. stealth technologie. Podle odhadů odborníků bude dolet činit 2,5 až 3 tisíce kilometrů, a rychlost – 800 až 850 kilometrů za hodinu.Pentagon chtěl mít dvě varianty AGM-181 – s jadernou a konvenční výzbrojí. Konvenční modifikace se však konec konců vzdali, protože ta by v podstatě dublovala raketu AGM-158 JASSM, která už je ve výzbroji. Jaderná bojová hlavice pro LRSO už byla zvolena – jde o W80 nejnovější modifikace mod 4, kterou si průmysl už dobře osvojil. Bylo oznámeno, že první W80-4 bude vyrobena do září roku 2025. Síla nálože – pět až 150 kilotun, což umožní stejně efektivně ničit jak jednotlivé cíle (například raketové šachty), tak i cíle na velkých plochách.Vystřídají „veterány“Otázka modernizace jaderného arzenálu není pro Spojené státy zdaleka vyčerpána. LRSO mají v armádě vystřídat okřídlené rakety AGM-86B, které byly vyvinuty před téměř půl stoletím a zařazeny do výzbroje v roce 1981. Jak přiznalo velení Letectva USA, s lety se stává obsluha této zbraně stále těžší kvůli zastaralým součástkám. Kromě toho moderní ruské a čínské protiletadlové systémy mohou snadno zachycovat a sestřelovat poměrně pomalé AGM-86B.Avšak svého času byla tato raketa hrozivou zbraní. AGM-86B uletí přibližně 2,5 tisíce kilometrů. Proudový motor dodává bojové hlavici rychlost až tisíc kilometrů za hodinu. Křídla a kormidla jsou sklápěcí, vypouští se z trupu dvě vteřiny po startu. Za let odpovídá inerciální navigační systém: palubní počítač, inerciální platforma a barometrický výškoměr. Raketa je dost přesná – kruhová pravděpodobná odchylka od cíle nepřesahuje 80 metrů, což není pro jadernou munici kritické.Raketami AGM-86B jsou vyzbrojeny strategické bombardéry B-52. Jedno letadlo nese až 20 raket: osm – v bombové sekci a dalších tucet – na závěsech pod křídly. Pro modernější strategické raketové bombardéry B-1 a B-2 se však AGM-86B nehodí kvůli příliš velkým rozměrům. A to je další důvod, proč se Pentagon rozhodl pro obnovení arzenálů strategických bombardérů. B-52 je ve výzbroji už přes půl století – od února roku 1955. I když byla doba použitelnosti těchto letadel prodloužena až do roku 2030, jsou to zjevně zastaralé stroje. Dříve či později budou odepsány a USA pak mohou zůstat bez nosičů jaderných okřídlených raket vzdušné dislokace.„Zlatý“ nosičHlavními nosiči LRSO budou „neviditelné“ B-21 Raider. Strategické bombardéry nové generace vyvíjí od roku 2016 průmyslový gigant Northrop Grumman. Asistent ministra Letectva USA pro nákupy, technologie a logistiku Darlin Costello oznámil, že do června roku 2021 byly vyrobeny dva zkušební vzorky B-21. Jejich první let je naplánován na příští rok.Podle dostupných informací se perspektivní strategický bombardér v mnohém podobá svému předchůdci B-2 Spirit. Bombardér B-21 Raider, stejně jako i B-2, je zkonstruován podle schématu „létající křídlo“, a hlavním prostředkem ochrany před nepřátelskými raketami je jeho neviditelnost pro radary díky širokému uplatnění stealth technologií. Jak tvrdí v Pentagonu, B-21 bude schopen nepozorovaně přeletět jakýkoli moderní systém protivzdušné obrany. Ostatně Raider vyzbrojený dalekonosnými LRSO možná ani nebude muset létat do zóny chráněné PVO – stačí jen vypustit raketu z bezpečné vzdálenosti.Pentagon hodlá objednat na 145 letounů. Odborníci však podotýkají, že B-21 může postihnout osud B-2, který se pokládá za nejdražší sériově vyráběné letadlo v dějinách letectva. Cena jednoho stroje s ohledem na vědeckovýzkumné a konstrukční práce přesáhla dvě miliardy dolarů. Letectvo USA dostalo pouhých 21 Spiritů, i když program předpokládal dodávky více než 130 kusů.V Pentagonu zatím neoznámili ani přibližnou cenu bombardéru B-21. Avšak s ohledem na stále rostoucí choutky amerického obranného průmyslu a na celkové zvýšení výdajů na projektování a výrobu perspektivních zbraní bude třeba smělé plány Washingtonu pro 145 letounů vážně zkorigovat, stejně jako i počet okřídlených raket LRSO, které jsou pro ně určeny.

