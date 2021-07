Publicista Stanislav Podracký o západní společnosti: Zájmy jednotlivce stojí nad společností

https://cz.sputniknews.com/20210717/publicista-stanislav-podracky-o-zapadni-spolecnosti-zajmy-jednotlivce-stoji-nad-spolecnosti---15167915.html

Dnes vám přináším dosti unikátní názor blogujícího filozofa a publicisty Stanislava Podrackého. Tématem rozhovoru je jisté vyhoření západní společnosti, která... 17.07.2021, Sputnik Česká republika

Tento proces provází doba těžce egocentrických individuí, která ztratila morální zábrany, a vyšinula se ze sociálních vazeb.Sputnik: Formulujete tezi o tom, že v post-faktické/pravdivé společnosti se lidé již nejsou schopni dohovořit… Takovýto stav dříve ústil do občanské války. Mechanismus jsme viděli na Balkáně, na Ukrajině, částečně ve Španělsku, Bruselu (no-go-zones) či v USA (např. útok na Kapitol…/výsledkem jsou tamní „političtí vězni“/) … Jaká je situace v ČR? Hrozí nám něco podobného? Již tu máme různé polovojenské organizace, které hovoří o domobraně. Krom toho u nás vznikly instituce, které provádí cenzuru. Jaký na to máte celkový názor?Vlastimil Podracký: Postfaktická společnost vzniká v modernitní společnosti dík technologiím, které nevyžadují přímý styk lidí; řešení problémů jakoby nesouvisí s realitou (hmotou): lidé sedí u smartphonů a pohybují se v nereálném světě, zdání je důležitější než realita. Tento věk nastává odchodem z reálné práce, kterou teď vykonávají stroje nebo lidé zaostalého světa. Tak vzniká podhoubí egocentrické společnosti lidí, nespolupracujících na nějaké společné vizi. Chybí soudržnost s kolektivem, národem, chybí provázanost lidských vztahů... Lidé jsou od sebe odděleni, což vede i k oddělení od kolektivu. Lidem v izolaci jsou potom úspěšně předkládány ideologické vize, výsledkem je prostředí jakéhosi nihilismu: např. děti nejsou vychovávány ke společenské sounáležitosti.Jednotlivý člověk se stává [sám sobě] jakousi modlou, jeho pocity a zájmy jsou důležitější než fungování společnosti. Jsou takoví, kteří chtějí přijímání islámských migrantů, podporu homosexuality a transgenderismu, inkluzivní školství, nezakládání rodin, ztrátu národního a státního vědomí, podporu uměle vytvořených menšin. Většinou si nedokáží představit následky. Tyto ideologie jsou stoprocentní konstrukt, není na nich nic přirozeného, vzešlého ze spontánního vývoje, proto mohou být nastoleny jen totalitou. Tak vzniká společnost lidí, společnost rozdělená na ještě reálně myslící lidi (většinou starší) a postfaktické vizionáře. Vize je možno opravdu vnutit jen násilím, proto vidíme postupující totalitarizaci. Je to odlišné od situace na Ukrajině a na Balkáně, spíše jde o paradigma podobné USA.Píšete, že se u nás vytratila myšlenka společných cílů, že chybí vize ... Vzpomínám si na dobu před rokem 1989, kdy krátce před revolucí znělo heslo – „kam to všechno směřuje?“ Tenkrát na to byla „humorná“ odpověď, že prý „ke komunismu“. Jaké stmelující ideály bychom měli mít v Česku dnes? Proč je případně nemáme? Nebo – proč vysíláme jednotky do afrického Mali a proč oslavujeme výročí vzniku Československé republiky, pokud jsme nebyli schopni tento náš stát zachovat a neexistuje již přímá kontinuita (kde je konec Masarykovým ideálům prosperujícího Československa)?Chybí společná vize, dříve byl takovou stát a národ. Egocentristé mají vize jen ideologické, za jejich jednáním nestojí emotivní vztah ke společenstvu. Demokratická společnost musí mít splněny podmínky: svobodu informací a určitou nadpoloviční státotvornou skupinu obyvatel cítící identitu s národem a se státem (která vždy přehlasuje nějaké rozkladné menšiny). Demokracie potřebuje pravdu. Tu lze zajistit jen svobodnými informacemi a střetáváním myšlenek. Když Hanzelka a Zikmund slíbili Brežněvovi, že zjistí pravdu o sovětské společnosti, bylo to potřebné ke správnému vládnutí. Informace se ovšem k Brežněvovi nedostaly, protože aparát byl viníkem tohoto stavu a informace blokoval. A tak nakonec SSSR zanikl na sérii lží.Liberální společnost se vyznačovala svobodou, ve které se vždy vyjevila pravda, a proto bylo možno problémy řešit. Globalističtí konstruktivisté chtějí mocensky změnit společnost. Svoboda nutná k odhalování pravdy už není prvořadou hodnotou. Pokud není pravda a státotvorná skupina lidí zaniká egocentrismem, je demokracie jen relikvií. Proto musíme obnovit národní a státotvorné myšlení a zajistit svobodu.Zmínil jste, že jsme zastrašováni údajnými dezinformacemi. Ptáte se, kdo je ve skutečnosti natolik kompetentní, aby „dezinformace“ v médiích takto vyhodnocoval (že jsou informace závadné, zavádějící)? Prokázaná dezinformace u nás nepodléhá trestu. Stačí si vzpomenout na incident s údajným ricinovým agentem ... Nikdo nenese odpovědnost, nepravdivě obviněnému se nikdo neomluvil…Pokud jde o ricinovou aféru, myslím si, že každému bylo jasné, že šlo o nepravdivé obvinění a kdo byl strůjcem. Spíše byly zatajovány skutečné informace. Není nikdo kompetentní, aby byl schopen určit míru dezinformace v různých sděleních. To opravdu nelze. Proto také totalita nastupuje tím, že se bude předstírat potírání dezinformací, ve skutečnosti se budou likvidovat nesouhlasné názory. Pravda se může vyjevit jen při soutěži různých sdělovacích kanálů a dezinformaci nakonec čtenáři odsoudí sami.Jaký je váš názor na incident ve Vrběticích? (Čistě principiálně?) Uplatňuje se zde metoda kolektivní viny? (Rusko je obviněno, ale řízení proti konkrétním osobám však dosud nebylo zahájeno /nedostatek důkazů/) … Obecně: Dá se hovořit o příkladu společnosti, která nestojí na faktech? Na čem tedy?Vinu za tuto ostudnou a zpackanou kauzu nese vláda, nikoliv orgány policie a justice. Ti druzí zatím nikoho neobvinili, protože důkazy nemají a pravděpodobně mít nebudou. Vláda provedla tedy útok na základě jakési pravděpodobné viny. Důvodem bylo zadání: vypovědět diplomaty obviněné ze špionáže. Nevěřila tomu ani Merkelová, která se vyjádřila, že jsme ji nepřesvědčili. Co za tím stojí, nevím. Asi zájmy přesahující zájem České republiky.Stát, který si říká právní, by se měl stydět, když obviňuje a hned trestá někoho na základě nedokázaných faktů. Ale v současném světě to asi není výjimka. Počínající postpravdivá doba je pro nás zničující, protože si lidé potom řeknou, že právo je k ničemu, že i oni přece mohou se takto chovat k jiným. Vždyť už štvaní proti Babišovi a Zemanovi bylo stejného druhu. V podstatě to také byly jen nedokázané kauzy nebo přehánění a propaganda. Tak si na to postupně zvykáme.Ve svém článku píšete, že informace jsou zakázány těmi, kteří chtějí totalitu. Ruská média v České republice jsou omezená (potvrzuji to jako korespondent Sputniku). Čeho se bojí ti, kdo je omezují? Názorů lidí? Pravdy? Je ruská pozice špatná jako taková, sama o sobě? Nepamatuji si, že by česká hlavní média běžně citovala názory ruských odborníků, resp. jiných než opozičních, jde-li o sporné otázky vztahů obou zemí…Pozice Ruska [situace pro Rusko] je špatná; na Rusko může kdokoliv plivnout. Je to [západní] podpora Ukrajiny jako buldozeru proti Rusku. Důvody jsou ve sporu velmocí o zdroje a o trhy. Rusko země Západu potřebují oslabit. Cenzura informací z Ruska je stejná, jako i u jiných případů nezávislých názorů. Určitě existují obavy z podpory Ruska českým nezávislým médiím a organizacím, hlavně vlasteneckým. Proto je pro ně nejlepší naprostá oddělenost. Českým zájmům ovšem neslouží rozvrácení obchodních vztahů, je to služba někomu jinému, kdo ty styky po nás převezme. Je to výsledek ztráty naší suverenity.Říkáte, že v dnešní době je každý jakoby sám za sebe ... Přiznám se, nechápu, jak rozumět pojmům xenofobie a nacionalismus, resp. jak přesně se změnil význam těchto slov (viz váš článek)? Můžete to ještě jednou vysvětlit?Egocentrismus není jen individualismus. Je to vytváření „modly“ z člověka-jednotlivce vymýšlením jeho práv do úplné absurdity. Člověk je ovšem od společnosti oddělen, ztrácí reciproční povinnosti k ní, necítí k ní identitu a požaduje pouze prospěch.Xenofobie a nacionalismus jsou definovány ve Wikipedii s jakýmsi nádechem předsudečné nenávisti. Odpůrci nelegální migrace u nás nemají žádnou předsudečnou nenávist, mají obavy z nebezpečí zcela reálného a známého, proto je používání těchto výrazů proti nim jakýsi urážející newspeak.Domníváte se, že umělá inteligence a sociální inženýrství změní lidi? Jak? Je možné se vůbec vrátit k normálu? Jeden bývalý zaměstnanec RSVK v Praze, který je v úzkém kontaktu s Deníkem N, napsal na FB, že protestovat na náměstí chodí „blázni“ ... Otázka: Je vše předurčeno? Žijeme na konci věku civilizace?Lidskou podstatu (základní vlastnosti) nelze změnit. Umělá inteligence nenahradí člověka, protože člověk má „duši“. Je to především „vůle k životu“ nutící živé tvory se zachovávat a reprodukovat. Mrtvá hmota tyto vlastnosti nikdy nemůže mít. Vždy bude postupovat podle programu vloženého člověkem. Člověk je nedokonalý tvor, nenahradí stvořitelskou misi Boha.Evropská tzv. západní civilizace viditelně zaniká. Vymírá, mladí lidé ztrácí vitalitu, jsou stále nemocnější, nejsou schopni fyzické zátěže. Postliberalismus je jakási „úpadková idea“ těchto posledních lidí, pro které je už udržení liberální svobody a právního státu vyčerpávající, nemají k tomu dosti mravní síly. Její bohatství je na dluh ekologický, populační, finanční a ekonomický (žije z výrobků vyrobených jinde). Rusko je odnoží této civilizace, na rozdíl od jiných je si vědomo zhoubných jevů, bohužel nenašlo také účinnou vizi „zachování“. Předurčeno nic není. Svět se hroutí spíše ekologicky.Děkujeme za rozhovor.

Ykcenaj Naj Toto by mnělo být na první straně po zapnutí mobilu,počítače a podobně,píše se to pořád dokola a stačí se podívat do novin, televizi a je to neskutečná beznaděj-kde za 30 let došla společnost, kdy společně v akcích Z společně budovaly školy,školky, jesle, kultůráky,hangáry svazarmu,zahrádkářské domy,osady zahradkářů. TeĎ je in Bloger atd. který nic nedělá, netvoří-obrovské příjmy některých sportů a sektorů devalvuje obyčejnou lidskou práci, bez které se stejně nikdo neobejde ale..... 1

Sputnik Sputnik Borec... Jen malou poznamku. Myslim ze clovek zasazeny moderni technologii muze stale i jako individualista mit povedomi o nutnosti prospesnosti vlastni prace byt prospesnym clenem spolecenstvi chapani normalit a bozich zakonu a snazit se naplnit svuj zivot poctivou praci rodinou a stejne dobre vychovanymi detmi. 0

